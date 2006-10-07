Всем школам страны присвоят категории безопасности

Согласно проекту, первую категорию будут получать все объекты образования и науки на территории региона, где в течение года было совершено или пресечено более пяти террористических актов. Кроме того, первую категорию могут присвоить, если число пострадавших от возможной атаки террористов в учреждении может превысить 500 человек, а ущерб может составить свыше 50 млн рублей. Такие объекты будут охраняться ЧОПом или вневедомственной охраной МВД, их нужно будет оборудовать системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией, усиленными воротами и КПП, при необходимости — с «противотаранными устройствами». Там в обязательном порядке будет соблюдаться строгий контрольно-пропускной режим.Вторая и третья категории предусматривают наличие сторожа или охраны, пропускного режима и видеонаблюдения с сигнализацией, а также регулярные проверки, учебную эвакуацию, инструктаж и взаимодействие с МВД и Росгвардией.После присвоения категории у каждой школы, детского сада или другого учреждения появится паспорт безопасности объекта. Документ размещен в интернете, общественное обсуждение проходит до 16 мая.