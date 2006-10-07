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    Мишкинский район: военная история в фотографиях

    slavin Сегодня, 11:17157Общество
    Мишкинский район: военная история в фотографиях
    Два генерала
    Минигали Мингазович Шаймуратов (справа) — генерал-майор, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (с 14 февраля 1943–16-я Гвардейская кавалерийская дивизия) и Галиан Шайхутдинович Галиев (уроженец д. Большие Шады) — генерал-майор, начальник тыла 57-й Армии 1941–47 гг., заместитель председателя Совета Министров БАССР 1947–49 гг.

    Молодой Гази Загитов
    Эту фотографию в конце апреля 1945 года отправил матери из Германии Гази Загитов.
    Мишкинский район: военная история в фотографиях

    Мишкинский район: военная история в фотографиях


    Наш земляк с сыном Чапаева
    Командир 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка подполковник Александр Васильевич Чапаев (старший сын легендарного героя Гражданской войны Чапаева) в военной форме и генерал-майор Галиан Шайхутдинович Галиев с супругой.
    Мишкинский район: военная история в фотографиях
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