Мишкинский район: военная история в фотографиях

Шадинцы в ратном строю — в числе лучших

Часто можно услышать сетования представителей молодого поколения на трудности и сложности современной жизни. И когда встречаешься с нашими уважаемыми ветеранами, побольше узнаёшь о них, поневоле удивляешься, насколько их поколение отличается от нынешнего.