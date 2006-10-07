Воспоминания о войне: Талиб Геннурович Батыршин, уроженец деревни Сабаево

«Великую Отечественную войну встретил курсантом военно-пехотного училища и вскоре был призван на фронт.



Зима 1942–1943 годов была очень холодная. На Западном фронте, где я тогда воевал, проходили жестокие столкновения воюющих сторон, проливалась кровь солдат и офицеров, были многочисленные жертвы. В одном из таких боёв был ранен и я. Меня доставили в госпиталь, который находился в районе Черкизово, что под Москвой. Врачи-хирурги не успевали оперировать, так много было раненых. После госпиталя я был направлен на Брянский фронт, где некоторое время служил в отдельной разведроте. Во время одной из военных операций получил второе ранение. И снова госпиталь, на этот раз в Калужской области.



Вскоре снова был на фронте, но, когда начались крупные боевые действия на Курско-Орловской дуге, в одной из стычек был очередной раз тяжело ранен. На этот раз врачи решили оставить осколок в моем теле, поскольку он не мешал функционированию органов. После госпиталя посчастливилось получить отпуск на несколько дней — уж очень хотелось повидаться с родными, особенно с отцом, который тяжело болел. Радость встречи с родственниками была омрачена печальной вестью — отец, так и не дождавшись меня, умер за месяц до моего приезда. Посетив могилу отца и пробыв в деревне всего два дня, я поехал обратно.



На последнем этапе Великой Отечественной войны мне пришлось участвовать в боевых действиях против немецко-фашистских войск в Прибалтике — на 1-м Прибалтийском, 2-м, 3-м Белорусских фронтах. В феврале 1945 года наша фронтовая дорога привела нас вглубь Восточной Пруссии. Наши войска уничтожали живую силу и боевую технику фашистов, которые не намерены были уступать своё логово. В ходе тяжёлых боёв под Кенигсбергом я снова был ранен. В Рязанском госпитале оперировать меня не решились и отправили в Уфу, где без наркоза два хирурга, кстати, это были женщины, вытащили осколок из головы. Так подошла к своему концу моя фронтовая дорога».

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