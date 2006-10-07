Воспоминания о войне: Гараби Набиуллович Хазиев, уроженец деревни Атнагулово

«В 1942 году со мной вместе уходили из деревни 14 человек.



В Уфе нас распределили по командам. Учебку проходил в Тоцке. За 18 дней выучился на связиста. Потом переквалифицировался на минометчика. Попал на Белорусский фронт. Дойти до Берлина не удалось — в августе 1943 года под Ржевом получил ранение в бедро. Там же на поле боя мне оказали первую помощь и отправили в госпиталь. То ли ранение было серьезным, то ли несвоевременно оказали первую помощь, нога загноилась. 18 октября ногу ампутировали. После этого год и один месяц я пролежал в санчасти. Когда изготовили мне протезы, надели на ноги и отправили домой».

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