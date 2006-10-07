Воспоминания о войне: Ситдик Алимович Алимов, уроженец деревни Татарбаево

«В феврале 1943 года меня со школьной скамьи призвали на фронт. Попал я на I Украинский фронт, который шел в направлении города Житомира.



Шли ожесточенные бои за город, и вскоре мы попали в окружение. Наша дивизия была почти полностью уничтожена, я тоже был ранен — левая нога была пробита. Встретил своего командира взвода и еще одного солдата, вместе с ними мы укрылись под скирдом соломы. Без еды и воды мы там пролежали три дня, потом услышали, что недалеко ходит украинка, ищет корову. Командир решил выйти из укрытия, попросить еды и воды, но вместо того, чтобы помочь, она донесла о нас немцам. Всех троих взяли в плен и пешком повели в направлении Житомира. Расстояние около пятнадцати километров я преодолел только благодаря сержанту, который буквально тащил меня на себе и спас от неминуемой смерти. Вскоре началось наступление советских войск, и нас через Германию отправили во Францию. Попав под бомбежку, многие пленные разбежались, я тоже был в их числе. Два дня блуждал, не зная, где нахожусь и куда идти. Потом попал к одному французу, который накормил меня и дал работу. В августе после освобождения по приказу генерала Богомолова собрали пленных, чтобы отправить в Советский Союз. Перепуганные люди отказались от самолета и парохода, и мы на поезде вернулись домой. Здесь началась «чистка» — проверяли на верность присяге. К счастью, пройдя все этапы проверки, я был признан чистым перед Родиной и уже в 1944 году был снова на фронте. В зенитной дивизии встретил Победу и продолжал служить еще до 1950 года, получил звание старшины».

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