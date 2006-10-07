Помню и адрес полевой почты: г. Владивосток, полевая почта, 40200А, 981-я ворошиловская батарея. Я служил в артиллерийском полку. Стреляли мы по кораблям противника. В этом деле, конечно, многое зависит от правильности прицела и координат. Но одна из моих наград — значок «Отличник-артиллерист», врученная мне после уничтожения корабля противника с первого выстрела, для меня особенно дорога. Хотя я ушел на фронт уже ближе к концу войны, воспоминания о ней, о кровавых потерях, убитых и искалеченных навсегда остались в памяти. Достаточно и одного дня на войне, чтобы помнить ее потом всю жизнь. Поэтому, не дай Бог, повторения тех событий. В родную деревню я вернулся только в 1950 году, отслужив шесть лет».
Воспоминания о войне: Тимергали Гильманшинович Гильманшин, уроженец деревни Сабаево
Помню и адрес полевой почты: г. Владивосток, полевая почта, 40200А, 981-я ворошиловская батарея. Я служил в артиллерийском полку. Стреляли мы по кораблям противника. В этом деле, конечно, многое зависит от правильности прицела и координат. Но одна из моих наград — значок «Отличник-артиллерист», врученная мне после уничтожения корабля противника с первого выстрела, для меня особенно дорога. Хотя я ушел на фронт уже ближе к концу войны, воспоминания о ней, о кровавых потерях, убитых и искалеченных навсегда остались в памяти. Достаточно и одного дня на войне, чтобы помнить ее потом всю жизнь. Поэтому, не дай Бог, повторения тех событий. В родную деревню я вернулся только в 1950 году, отслужив шесть лет».
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.