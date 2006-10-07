Воспоминания о войне: Шамиль Рязапович Сабирзянов, уроженец деревни Карагушево Бураевского района

«В девятнадцатилетнем возрасте был призван на фронт, сначала учился в Южно-Уральском пулемётном училище в городе Благовещенск, затем стал командиром расчёта станкового пулемёта в стрелковом 44 полку 15 гвардейской дивизии Степного фронта.



Боевое крещение я получил как раз под Сталинградом. С училища нас выпустили досрочно, поскольку требовались дополнительные силы, чтобы сжать кольцо окружения, в котором была Южная группа во главе с Паулюсом. По прибытии мы расположились в двадцати километрах от Сталинграда, на побережье речки. Нас установили на позиции, и, как только мы окопались, начался первый бой. Сжатие немецкой группировки началось с северо-западной части города. На помощь немцам были переброшены силы Кавказской группировки, которые должны были прорвать окружение. Мы остались между группировкой Паулюса и Кавказской группировкой и должны были не дать им соединиться. Наша 64-я армия под командованием генерала Шумилова стойко держала свои позиции, были страшные потери, но поставленные перед нами задачи были выполнены. Немцев постоянно бомбили с воздуха, перекрыли все пути доставки оружия и продовольствия, и второго февраля они были вынуждены сдаться.



Нас вывезли за Волгу. Около месяца шло пополнение рядов, потому что наши потери тоже были огромные. Потом мы были отправлены под Курск, где тоже шли ожесточённые бои. Там я получил первое сквозное пулевое ранение, но быстро восстановился и уже через полтора месяца вернулся в часть.



После Курской дуги было освобождение Белгорода и Харькова. И каждый день этих кровопролитных боёв хранится в моей памяти. При освобождении Харькова был ранен второй раз. На этот раз ранение оказалось намного серьёзнее — лечение продолжалось семь месяцев в разных госпиталях. После выписки я был признан негодным к строевой службе и был оставлен в Свердловске в комендантском взводе на Уральских курсах усовершенствования офицеров пехоты «Выстрел». Там же и встретил Победу. Война закончилась, но служба ещё продолжалась, так что демобилизовался я только в 1947 году».

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