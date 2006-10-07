Воспоминания о войне: Габдулхай Ахатович Зарипов, уроженец деревни Татарбаево

«1 августа 1941 года я, семнадцатилетний доброволец, записался в воздушно-десантный отряд. В Башкирии были набраны две бригады.



Из Мишкинского района там было шестнадцать человек, вернулся с фронта только я один. В начале ноября 1941 года был направлен под Москву в район аэропорта Внуково. Там проходил обучение, прыгал с парашютом. В десантном полку был разведчиком. По ночам патрулировал вместе с отрядом Наро-Фоминское шоссе.



После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой я остался там же до июля 1942 года. Летом 1942 года Воздушно-десантную дивизию переименовали в 41 Гвардейскую стрелковую дивизию, в ее составе участвовал в боях под Сталинградом, где был тяжело ранен. Однажды, во время разведрейда, отряд из 28 человек наткнулся на врага и был обстрелен из шестиствольного миномета. С задания вернулись только восемь однополчан. Во время боя получил осколочное ранение. После лечения в госпитале в 1943 году был приписан к запасному полку 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под Чернигов. Был определен в отдельный саперный эскадрон.



При форсировании реки Западный Буг наше подразделение обслуживало понтонный мост. Медаль «За боевые заслуги» стала моей первой наградой.



В составе дивизии участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и Варшавы, брал Бранденбург, Белград, Трептов Камин, Гюльцов, Плате, Берлин».

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