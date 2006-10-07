Предприниматели Мишкинского района подписали ветеранов войны на районную газету

Акция «Подарок ко Дню Победы», приуроченная ко Дню Победы, проводится с целью социальной поддержки ветеранов войны и тружеников тыла. Для них организуется благотворительная подписка на республиканские, городские и районные издания за счет предпринимателей — спонсоров акции.



Участниками акции в нашем районе стали предприниматели Анфир Фатхинуров, Вадим Антонов, Ринат Гильманов и директор ООО «ПЖКХ Мишкинское» Равиль Алимов, которые подписали ветеранов Великой Отечественной войны на районную газету «Дружба». От имени всех ветеранов войны и Мишкинского информационного центра выражаем благодарность за поддержку спонсорам акции.

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