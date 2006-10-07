В Мишкинском районе без воды осталась целая деревня

Сельчанам, а это в основном пожилые люди, приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до ближайшего родника. При этом с пенсионеров собрали деньги на ремонт той самой башни. В ситуации разбиралась Алина Каматова.Водопровод почти во всех домах, но тщетно крутит ручку крана Райса Шаяхметова. Уже который день она не может попить чаю — воды нет ни капли. В свои 82 года в такой ситуации пенсионерка оказалась впервые.Соседи помоложе ходят за водой на родник. Он не близко. Три километра пешком проходит Завия Галинурова — иногда и по два раза на дню. С полными вёдрами в гору идти особенно страшно, признаётся женщина. Ей 70 и здоровье уже не то.Уже месяц жители деревни Калмазан мучаются без воды. Водонапорная башня, построенная ещё 42 года назад, вышла из строя. Ремонтировать её начали, но, по словам сельчан, так и не закончили.Судя по этой самодельной конструкции, разбросанным трубам, ремонтные работы завершили наполовину. Ну а вот собственно и то место, где предположительно и произошла авария, из-за которой водонапорная башня перестала функционировать. Здесь должны были установить новый насос.На покупку детали с жителей даже собрали деньги — по 500 рублей со двора. Сумма для сельчан немаленькая. Но пока нет ни денег ни воды.В сельсовете успокаивают — обещают и насос купить, и башню починить. Причём уверены, что всё успеют сделать ещё до 9 мая.Некоторые жители устали от обезвоживания и уже пробурили скважины. Если воды для питья ещё найти можно, то тонны влаги для огорода и скотины — гораздо сложнее.