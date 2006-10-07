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    В Мишкинском районе появится первый пансионат для пожилых на основе государственно-частного партнерства

    slavin Сегодня, 11:04238Общество
    В Мишкинском районе появится первый пансионат для пожилых на основе государственно-частного партнерства
    На днях в Уфе состоялось подписание концессионного соглашения по реализации инвестиционного проекта, в рамках которого в деревне Ирсаево Мишкинского района будет создан негосударственный пансионат стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов.

    Напомним, данный проект был разработан Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в рамках развития в регионе государственно-частного партнерства в социальной сфере. В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 28.10.2016г. № 1226-р был проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по данному инвестиционному проекту, победителем которого стало общество с ограниченной ответственностью «Семья».

    Согласно условиям подписанного сегодня соглашения, объем инвестиций, осуществляемых концессионером, составит не менее 5 млн. рублей. Срок действия концессионного соглашения — 25 лет. При реализации данного проекта будет создано 15 рабочих мест и 25 современных комфортабельных койко-мест для получателей социальных услуг.

    «Сегодня для нас, можно сказать, исторический день», - отметила, подписывая документ, министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. «Мы долго шли к этому событию. Сама подготовка нормативно-правовой базы потребовала колоссальных усилий, поскольку в России на сегодняшний день аналогичного проекта нет. Это будет первый в стране объект стационарного социального обслуживания, реализованный в рамках концессионного соглашения».
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    Метки: Ирсаево

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