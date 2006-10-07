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    Молодогвардейцы села Мишкино очистили от мусора парк «Мать и дитя»

    slavin Сегодня, 10:2646Общество
    Молодогвардейцы села Мишкино очистили от мусора парк «Мать и дитя»
    Молодогвардейцы одними из первых присоединились ко Всероссийскому субботнику и привели в порядок территорию парка «Мать и дитя».

    28 апреля ребята из «Молодой Гвардии» совместно с Ассоциацией молодых депутатов Мишкинского района организовали субботник. Активное участие в работе приняли волонтеры. Вся территория была поделена на несколько секторов, которые были распределены между активистами. Они собирали мусор, скопившийся за зимний период.

    …Обидно, что зачастую труд активистов не ценится. Несмотря на наличие урн в парке, мусор до них явно не доходит, это говорит о низком уровне культуры наших жителей. Рядом с детскими аттракционами находили разбитые бутылки…

    Все поработали на славу. В парке стало чисто, кругом порядок. Спасибо всем участникам субботника!
    О. Биктубаева
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    Метки: молодая гвардия

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