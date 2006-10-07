Превоклассники лицея № 1 села Мишкино посетили краеведческий музей

Алена Григорьева

5 мая, накануне Дня Великой Победы, по всей республике, в том числе и в Мишкинском районе, провели уроки мужества с приглашением обучающихся школ в музеи. Мишкинский историко-краеведческий музей посетили обучающиеся 1 класса лицея села Мишкино имени Ф. Булякова. Ребят пригласили пройти в экспозиционный зал музея, где его хранитель И. Яхин рассказал о патриотах, воинах, выходцах из нашего района, в том числе и Героях Советского Союза, вкладе жителей городов и сел в приближение Великой Победы. В ходе беседы выяснилось, что многие ребята живут на тех улицах, которые названы именами героев Советского Союза Мишкинского района Е. Орсаева, И. Ишкинина, С. Казакова, М. Актуганова, Гази Загитова. Особый интерес у детей вызвали экспонаты времен Великой Отечественной войны, которые бережно хранятся в музее. На уроке дети не только слушали и задавали вопросы, но и наперебой рассказывали стихо- творения, которые выучили ко Дню Победы, вспоминали своих прадедов.