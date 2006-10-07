В деревне Тынбаево состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы

Алена Григорьева

Сформировав колонну, с портретами своих близких - участников Великой Отечественной войны подошли к месту проведения торжественного мероприятия дети. Почетные места, которые раньше занимали убеленные сединами и увешанные боевыми орденами и медалями ветераны, в этом году пустовали — в СП Тынбаевский сельсовет не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны.Открыл митинг глава администрации СП Тынбаевский сельсовет Д. Янгубаев. С днем Великой Победы собравшихся поздравили глава администрации муниципального района Мишкинский район Р. Мусин, начальник МКУ «Отдел образования» С. Александров, председатель Совета ветеранов администрации района Ю. Балахнина, от имени ветеранов сельского поселения выступил Александр Тимуршин и другие. В своих выступлениях они рассказали о вкладе района в достижение Победы, Героях Советского Союза, выходцах из района, земляках, отдавших свои жизни за наше счастливое будущее, преемственности поколений — дети с удовольствием принимают участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», воспитанные на героических примерах старшего поколения юноши достойно служат Отчизне.Память погибших была почтена минутой молчания. К мемориалу были возложены венки и гирлянды.