В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву

Алена ГРИГОРЬЕВА

На протяжении нескольких лет среди обучающихся школ нашего района не теряет своей актуальности военно-спортивная игра «Зарница». Неизменной остается и ее цель — военно-патриотическое воспитание молодежи. В этом году в игре приняли участие школьники. Игра со всеми этапами была организована на лоне природы, на склоне возле села Камеево.— Мне, уроженцу здешних мест, как человеку с военным прошлым, приятно осознавать, что в районе на высоком уровне поставлено патриотическое воспитание детей в школах, — рассказывает инженер-испытатель УМПО города Уфы, участник военных действий в Афганистане Юрий Семенов. — Во времена перестройки это дело было заброшено, был утерян престиж армии и военных профессий. Подготовленные команды, подтянутые девушки и юноши, одетые в военную форму, их командиры, рапорта и полоса препятствий — все это напоминает мне «Зарницу» времен моей молодости.Команды, получив необходимые рекомендации, проходя рубеж за рубежом, преодолевали трудности, а за неправильные ответы получали штрафные круги. Стрельба из пневматической винтовки по биатлонной мишени, движение по азимуту, метание гранаты по горизонтальной и вертикальной целям, преодоление болота по кочкам, оврага по параллельным веревкам, зараженного участка в ОЗК и противогазе, саперные работы на минном поле и другие задания требовали от участников умений, выносливости, физической подготовки и высокой самоотдачи.В итоге победителем стала самая быстрая, ловкая и хорошо подготовленная команда школы села Камеево, второе место заняли баймурзинцы, третье место завоевали обучающиеся Янагушевской школы. А после церемонии награждения на опушке развернулась полевая кухня, где можно было отведать самую настоящую солдатскую кашу.