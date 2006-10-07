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    В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву

    slavin Сегодня, 10:3757Общество, Образование
    В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву Фото: И. ЯХИНА
    Команды школ Мишкинского района приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 72‑й годовщине Дня Победы и открытию мемориальной доски Герою Советского Союза Е. Орсаеву

    На протяжении нескольких лет среди обучающихся школ нашего района не теряет своей актуальности военно-спортивная игра «Зарница». Неизменной остается и ее цель — военно-патриотическое воспитание молодежи. В этом году в игре приняли участие школьники. Игра со всеми этапами была организована на лоне природы, на склоне возле села Камеево.

    — Мне, уроженцу здешних мест, как человеку с военным прошлым, приятно осознавать, что в районе на высоком уровне поставлено патриотическое воспитание детей в школах, — рассказывает инженер-испытатель УМПО города Уфы, участник военных действий в Афганистане Юрий Семенов. — Во времена перестройки это дело было заброшено, был утерян престиж армии и военных профессий. Подготовленные команды, подтянутые девушки и юноши, одетые в военную форму, их командиры, рапорта и полоса препятствий — все это напоминает мне «Зарницу» времен моей молодости.

    Команды, получив необходимые рекомендации, проходя рубеж за рубежом, преодолевали трудности, а за неправильные ответы получали штрафные круги. Стрельба из пневматической винтовки по биатлонной мишени, движение по азимуту, метание гранаты по горизонтальной и вертикальной целям, преодоление болота по кочкам, оврага по параллельным веревкам, зараженного участка в ОЗК и противогазе, саперные работы на минном поле и другие задания требовали от участников умений, выносливости, физической подготовки и высокой самоотдачи.

    В итоге победителем стала самая быстрая, ловкая и хорошо подготовленная команда школы села Камеево, второе место заняли баймурзинцы, третье место завоевали обучающиеся Янагушевской школы. А после церемонии награждения на опушке развернулась полевая кухня, где можно было отведать самую настоящую солдатскую кашу.
    Алена ГРИГОРЬЕВА

    В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву

    В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву

    В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву

    В Мишкинском районе прошла военная игра «Зарница», посвященная Герою Советского Союза Е. Орсаеву
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    Метки: камеево, Зарница

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