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    В селе Камеево открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Е. Орсаеву

    slavin Сегодня, 10:3961Общество
    В селе Камеево открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Е. Орсаеву Фото: И. ЯХИНА
    Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне в жизни района произошло знаменательное событие. Одному из Героев Советского Союза — уроженцу села Камеево Егору Орсаеву на его малой родине была открыта мемориальная доска.

    Инициатором выступил учитель ОБЖ Камеевской школы Сергей Ишпахтин. Поддержали его идею администрация СП Камеевский сельсовет, обучающиеся школы, педагоги, их родители, жители села. Большую спонсорскую помощь оказали частный предприниматель Вадим Антонов, житель села Камеево Ильшат Халиуллин. Гости мероприятия В. Бикмурзин, Ю. Семенов преподнесли в дар школе пневматическую винтовку и саперную лопату. Несмотря на холодную погоду, здесь собралось много народу — представители молодого поколения, приехали гости из Уфы — дочь Егора Орсаева Салима Мельникова, внук Евгений Мельников и правнук Данил, а также участники военно-спортивной игры «Зарница».

    Выступая перед собравшимися, глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин с гордостью говорил о героях Советского Союза, прошедших огненными дорогами Великой Отечественной, выходцах из нашего района. Поблагодарил камеевцев за проделанную работу в увековечении памяти своего земляка Е. Орсаева. В приветственном слове обратился к участникам военно-спортивной игры «Зарница», остановился на истории игры, ее значимости, отметил, что она берет свое начало с 1967 года. С тех пор прошло немало лет, выросли многие поколения, но она до сих пор не теряет своей актуальности.

    Со столь замечательным событием камеевцев поздравили гости мероприятия. Начальник отдела военного комиссариата РБ по Мишкиному и Бураевскому районам С. Васильев, наш земляк, руководитель ООО научно-производственного объединения «Гранит» В. Бикмурзин. Вячеслав Петрович отметил, что открытие памятной доски — это дань герою-земляку, память о нем будет жить в сердцах жителей района. Учитель истории Камеевской школы В. Апсатаров рассказал биографию и фронтовой путь Е. Орсаева. Слова благодарности жителям деревни и спонсорам за долгую память о дорогом ей человеке выразила его дочь Салима Мельникова. О важности преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах своих великих граждан говорили и другие участники мероприятия.

    Память об участниках войны почтили минутой молчания. А после, на небольшой постамент под памятной доской были возложены живые цветы в дань уважения герою-земляку и всем погибшим в Великой Отечественной войне.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
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    Метки: камеево

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