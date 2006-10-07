«Дружба» начинает розыгрыш призов среди подписчиков

Читателей наших районных газет «Дружба» и «Келшымаш» приглашаем принять активное участие в подписной кампании на второе полугодие 2017 года.



С 11 по 21 мая проводится декада подписки, во время которой цены на издания снижены. Каждую неделю в течение мая среди подписчиков на шесть месяцев будут разыгрываться призы. Розыгрыши будут проводиться в почтовых отделениях.



19 мая:

в д. Баймурзино — 10.00,

д. Чураево — 11.00,

Большесухоязово — 12.00;

д. Тынбаево — 13.00;



24 мая:

в д. Новотроицкое — 10.00.

д. Малонакаряково — 11.00,

д. Татарбаево — 12.00,

Большие Шады — 13.00.



26 мая:

в д. Кайраково — 10.00,

д. Ирсаево — 12.00;



31 мая:

в д. Акбулатово — 10.00,

д. Камеево — 11.00,

д. Урьяды — 12.00.



15, 22, 29 мая розыгрыши будут проводиться в Мишкинском отделении почтовой связи в 10.00, в редакции — в 11.00. Подписчиков просим подойти с копиями квитанций на подписку на 6 месяцев (второе полугодие 2017 года).

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