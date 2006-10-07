«Дружба» начинает розыгрыш призов среди подписчиков

С 11 по 21 мая проводится декада подписки, во время которой цены на издания снижены. Каждую неделю в течение мая среди подписчиков на шесть месяцев будут разыгрываться призы. Розыгрыши будут проводиться в почтовых отделениях.
19 мая:
в д. Баймурзино — 10.00,
д. Чураево — 11.00,
Большесухоязово — 12.00;
д. Тынбаево — 13.00;
24 мая:
в д. Новотроицкое — 10.00.
д. Малонакаряково — 11.00,
д. Татарбаево — 12.00,
Большие Шады — 13.00.
26 мая:
в д. Кайраково — 10.00,
д. Ирсаево — 12.00;
31 мая:
в д. Акбулатово — 10.00,
д. Камеево — 11.00,
д. Урьяды — 12.00.
15, 22, 29 мая розыгрыши будут проводиться в Мишкинском отделении почтовой связи в 10.00, в редакции — в 11.00. Подписчиков просим подойти с копиями квитанций на подписку на 6 месяцев (второе полугодие 2017 года).