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    «Дружба» начинает розыгрыш призов среди подписчиков

    slavin Сегодня, 10:5249Общество
    «Дружба» начинает розыгрыш призов среди подписчиков
    Читателей наших районных газет «Дружба» и «Келшымаш» приглашаем принять активное участие в подписной кампании на второе полугодие 2017 года.

    С 11 по 21 мая проводится декада подписки, во время которой цены на издания снижены. Каждую неделю в течение мая среди подписчиков на шесть месяцев будут разыгрываться призы. Розыгрыши будут проводиться в почтовых отделениях.

    19 мая:
    в д. Баймурзино — 10.00,
    д. Чураево — 11.00,
    Большесухоязово — 12.00;
    д. Тынбаево — 13.00;

    24 мая:
    в д. Новотроицкое — 10.00.
    д. Малонакаряково — 11.00,
    д. Татарбаево — 12.00,
    Большие Шады — 13.00.

    26 мая:
    в д. Кайраково — 10.00,
    д. Ирсаево — 12.00;

    31 мая:
    в д. Акбулатово — 10.00,
    д. Камеево — 11.00,
    д. Урьяды — 12.00.

    15, 22, 29 мая розыгрыши будут проводиться в Мишкинском отделении почтовой связи в 10.00, в редакции — в 11.00. Подписчиков просим подойти с копиями квитанций на подписку на 6 месяцев (второе полугодие 2017 года).
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