Жители Мишкинского района отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы

Фирдаус Кадикова

В этом году, праздничные мероприятия начались еще 5 мая в РДК, где прошел концерт, посвященный Дню Победы. Театрализованное представление открыл оркестр в военной форме. Уже первые песни военных лет вернули зрителя в трагические сороковые годы.Поздравляя собравшихся с главным праздником страны, глава администрации МР Рустам Мусин отметил важность сохранения истории для будущих поколений, ибо на уроках подвига прошлого воспитывается наше будущее. Вклад района в Победу над фашизмом, героические моменты из жизни фронтовиков и тружеников тыла были затронуты в выступлениях начальника отдела военного комиссариата Сергея Васильева и председателя совета ветеранов района Юлии Балахниной.Трогательное выступление участника Великой Отечественной войны Тимергали Гильманшина запомнилось всем — очевидец кровавых событий поделился своими воспоминаниями и пожелал мирного неба над головой.От имени молодого поколения выступил обучающийся 10 класса лицея № 1 села Мишкино Кирилл Лутфуллин.Не менее волнующей оказалась и программа концерта. Героизм солдат и горе матерей, ужасающий детский страх и боль потерь, желание выжить и победить — все отразилось в выступлениях участников концерта.В солнечное утро 9 мая площадь перед районным Дворцом культуры собрала жителей и гостей райцентра. Атмосфера праздника, в которой переплелись торжественность момента и гордость за свою страну, своих дедов и прадедов, горькая память и радость мирной жизни, царила в душе каждого, кто пришел отдать дань подвигу народа. Хотелось бы отметить, что колонна Бессмертного полка в этом году пополнились коллективами организаций и предприятий, гостями райцентра, которые выразили желание показать вклад своих близких в Великую Победу.Слова признательности ветеранам войны и труженикам тыла, обращение к молодому поколению и поздравления с праздником прозвучали в выступлении Рустама Мусина.Обучающийся 10 класса школы № 2 села Мишкино Константин Шамурзанов от имени своих сверстников заверил, что молодежь будет помнить о подвиге дедов и прадедов, сделает все возможное, чтобы быть их достойной сменой.В подтверждение его слов на протяжении всего мероприятия активно участвовали юные волонтеры и молодогвардейцы.В знак глубочайшего уважения к подвигу воинов-победителей была внесена гирлянда Славы.Отличительным и захватывающим моментом праздничного мероприятия стал парад техники, который добавил торжественность, напомнил историю войны. Каждый участник мероприятия почувствовал себя частицей огромной, мощной и сильной духом державы, которую не сломили никакие трудности.Началось шествие «Бессмертного полка», в строю которого были не только ветераны войны и труженики тыла, а еще родные и близкие участников шествия, воевавшие за независимость страны и мирное небо над головой.Пройдя по улицам райцентра, мишкинцы и гости остановились у мемориала Победы. Участник войны в Афганистане Венер Фатхинуров поздравил всех с Днем Победы и подчеркнул, что нет ничего важнее мира, потому что только в мирное время можно радоваться жизни и строить планы на будущее.Воспоминаниями о трудных военных годах, тяжелом труде и голодных днях поделилась труженица тыла Шамсеруза Гиниатуллина.Минутой молчания почтили собравшиеся память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Затем прозвучали залпы из стрелкового оружия, в мирное небо, пронизывающее своей чистотой и синевой, полетели шары, как символ памяти, надежды и счастья.К мемориалу Победы были возложены гирлянда Славы и цветы.Перед районным Дворцом культуры началась легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы, в которой участвовали 120 человек. Среди школьников победителями стали ирсаевцы, призеры эстафеты — чураевцы и большесухоязовцы. Хорошую подготовку показали и команды сельских поселений, где отличились снова чураевцы, ирсаевцы и команда Мишкинского агропромышленного колледжа.Тем временем на площадке перед входом в РДК, оформленной как привал, началось представление «Артисты фронта». На импровизированной сцене появились раненые солдаты, медсестры, бойцы, которые устроились на привал, читали и писали письма, мечтали о мирной жизни.Затем со сцены полились берущие за душу песни военных лет. В них отразилось все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов, память о которых всегда будет жить в сердцах жителей нашей страны.