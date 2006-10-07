Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Педагог из Мишкино приняла участие в республиканском молодежном образовательном форуме

    slavin Сегодня, 15:41133Общество, Образование
    Педагог из Мишкино приняла участие в республиканском молодежном образовательном форуме
    Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» Валентина Янгуатова приняла участие в молодежном образовательном форуме «Смарт-тау», прошедшем в столице республики.

    Три дня насыщенной и продуктивной работы пролетели незаметно. 250 участников, 50 волонтеров, девять спикеров, а также эксперты и команда организаторов выложились на все сто! Для участников была подготовлена насыщенная программа: тренинги, публичные выступления, квесты, дискуссии, конвейер проектов, где каждый мог представить свой собственный проект и получить совет и экспертную оценку от специалистов в области проектной деятельности, маркетологии, СМИ, PR и массовых коммуникаций.

    Форум «Смарт-Тау» не только отличная стартовая площадка для поддержки и реализации молодежных проектов и участия их в крупных российских форумах, но и возможность получить бесценный опыт и рекомендации экспертов. Впечатлений от форума множество, каждый вынес для себя много полезного, начиная от возникших идей и заканчивая новыми друзьями и знакомствами.

    Для меня «Смарт-Тау» — это самое яркое мероприятие, на котором мне удалось принять участие. Столько людей, которые, как и я, генерируют новые идеи для нашего будущего. Авторы лучших проектов и наиболее активные участники были рекомендованы к участию в окружных и федеральных форумах.
    В. Янсубина
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Ребята из Мишкинского района приняли участие в гражданско-патриотическом фо ...
      Обучающиеся и выпускники марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево Аркадий Петров, Денис Шайбаков и Олег Янгубаев приняли участие в гражданско-патриотическом форуме «Патриоты России».
    • Команда ДДЮТ «Путник» приняла участие в Слет поисковых отрядов
      В целях формирования патриотических ценностей молодежи Республики Башкортостан, поддержки и развития поискового движения с 10 по 11 сентября на территории Кармаскалинского района проводился II Слет поисковых отрядов Республики Башкортостан, в котором приняла участие команда Дома детского и юношеского туризма «Путник» в составе поискового отряда Комбат» из города Бирска (командиром отряда является Николай Леонидович Баранов). В состав команды под руководством Юлии Юрьевны Имасовой вошли
    • С 23 по 29 июня 2014 года в городе Болгар Спасского района Республики Татар ...
      В профильной смене приняли участие 600 призеров и победителей предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов и фестивалей, участников научно-практических конференций, форумов, общественных проектов 7–11 классов из Республики Татарстан и регионов России.
    • Представители Мишкинского района приняли участие в молодежном форуме «Золот ...
      Прошедший молодежный форум «Золото тюрков» собрал молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — представителей тюркских народов, руководителей общественных организаций, чьи профессиональные интересы связаны с исследованием, развитием, сохранением социально-экономического потенциала, традиционного образа жизни и культурных ценностей тюркских народов.
    • Совет женщин Мишкинского района победил в республиканском конкурсе «Копилка ...
      Конкурс, организованный Союзом женщин Республики Башкортостан, проводился с целью поддержки, развития и пропаганды лучших традиций семейного здорового образа жизни. В нем приняли участие Советы женщин и Советы отцов Башкортостана. По условиям конкурса было необходимо подать заявку на участие и представить видеофильм (слайд-фильм, альбом с информацией и фотографиями).
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus