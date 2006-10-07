Педагог из Мишкино приняла участие в республиканском молодежном образовательном форуме

В. Янсубина

Три дня насыщенной и продуктивной работы пролетели незаметно. 250 участников, 50 волонтеров, девять спикеров, а также эксперты и команда организаторов выложились на все сто! Для участников была подготовлена насыщенная программа: тренинги, публичные выступления, квесты, дискуссии, конвейер проектов, где каждый мог представить свой собственный проект и получить совет и экспертную оценку от специалистов в области проектной деятельности, маркетологии, СМИ, PR и массовых коммуникаций.Форум «Смарт-Тау» не только отличная стартовая площадка для поддержки и реализации молодежных проектов и участия их в крупных российских форумах, но и возможность получить бесценный опыт и рекомендации экспертов. Впечатлений от форума множество, каждый вынес для себя много полезного, начиная от возникших идей и заканчивая новыми друзьями и знакомствами.Для меня «Смарт-Тау» — это самое яркое мероприятие, на котором мне удалось принять участие. Столько людей, которые, как и я, генерируют новые идеи для нашего будущего. Авторы лучших проектов и наиболее активные участники были рекомендованы к участию в окружных и федеральных форумах.