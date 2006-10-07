В агроколледже села Мишкино обсудили вопросы антитеррора

Алена ГРИГОРЬЕВА

В работе семинара принял участие глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, члены антитеррористической комиссии при администрации МР Мишкинский район, присутствовал имам-мухтасиб мечети «Аниса» Рафаэль хазрат Юсупов.Глава муниципалитета Р. Мусин заострил внимание собравшихся на общих проблемах, остановился на вопросах, касающихся терроризма в мире, республике, недопущения его развития в районе.Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные слова, как «терроризм» и «экстремизм». Теперь каждый житель земли знает, что скрывается под этими понятиями. Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо, направлен, прежде всего, против государства. За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей стране стали взрывы во многих крупных городах. Собравшимся был представлен фильм о том, как можно предотвратить теракт.Слово для выступления было предоставлено имаму — мухтасибу Р. Юсупову. Он сказал, что жители района уже в течение веков живут, следуя традициям добрососедства и взаимоуважения.Задача любой религии — сеять добро, и нет веры, призывающей к насилию. Поэтому зло и захватывающая идеология запрещенного в России ИГИЛ не должны находить поддержку как во всем мире, так и республике, и районе. Хотя территориально мы находимся далеко от конфликтных точек, к сожалению, недобрую роль играет Интернет, доступ к которому есть в любой местности. В этой ситуации роль религиозных организаций, местных властей, образовательных организаций в привитии нравственных устоев, способности противостоять любому негативному влиянию очень важна.— Одной из основных мер противодействия экстремизму в Российской Федерации является профилактика, то есть работа по противодействию экстремистским проявлениям, — начала свое выступление директор Мишкинской центральной библиотеки Т. Кондогина. — Для решения задач в прошлом году библиотеками района проводился опрос населения района. Общее количество опрошенных составило 643 человека. Исследование показало, что на территории района существует межэтническая консолидация.— На территории района не числятся лица, ранее осужденные или арестованные, отбывавшие наказание за преступления экстремистской и террористической направленности, — сказал в своем выступлении заместитель начальника полиции ОМВД России по Мишкинскому району И. Закирзянов. — Межнациональных конфликтов нет. В ходе профилактических мероприятий отделом ОМВД совместно с отделением УФСБ России в городе Бирске осуществляется комплекс мер по предупреждению и пресечению экстремизма и терроризма на территории муниципального района Мишкинский район. По данному направлению деятельности организована профилактическая работа в сотрудничестве с лидерами религиозных объединений и средствами массовой информации.Помощник главы админстрации района И. Шакуров:«Можно сделать вывод, что терроризм в России обусловлен общественными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все стороны жизни страны. Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы наряду с мерами правоохранительных органов, спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, правильно вести себя в условиях этой опасности. От того, кто выигрывает «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во многом зависит будущее страны. Только усилиями всего общества можно создать заслон распространению экстремизма».