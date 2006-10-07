В агроколледже села Мишкино обсудили вопросы антитеррора

В работе семинара принял участие глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, члены антитеррористической комиссии при администрации МР Мишкинский район, присутствовал имам-мухтасиб мечети «Аниса» Рафаэль хазрат Юсупов.
Глава муниципалитета Р. Мусин заострил внимание собравшихся на общих проблемах, остановился на вопросах, касающихся терроризма в мире, республике, недопущения его развития в районе.
Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные слова, как «терроризм» и «экстремизм». Теперь каждый житель земли знает, что скрывается под этими понятиями. Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо, направлен, прежде всего, против государства. За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей стране стали взрывы во многих крупных городах. Собравшимся был представлен фильм о том, как можно предотвратить теракт.
Слово для выступления было предоставлено имаму — мухтасибу Р. Юсупову. Он сказал, что жители района уже в течение веков живут, следуя традициям добрососедства и взаимоуважения.
Задача любой религии — сеять добро, и нет веры, призывающей к насилию. Поэтому зло и захватывающая идеология запрещенного в России ИГИЛ не должны находить поддержку как во всем мире, так и республике, и районе. Хотя территориально мы находимся далеко от конфликтных точек, к сожалению, недобрую роль играет Интернет, доступ к которому есть в любой местности. В этой ситуации роль религиозных организаций, местных властей, образовательных организаций в привитии нравственных устоев, способности противостоять любому негативному влиянию очень важна.
— Одной из основных мер противодействия экстремизму в Российской Федерации является профилактика, то есть работа по противодействию экстремистским проявлениям, — начала свое выступление директор Мишкинской центральной библиотеки Т. Кондогина. — Для решения задач в прошлом году библиотеками района проводился опрос населения района. Общее количество опрошенных составило 643 человека. Исследование показало, что на территории района существует межэтническая консолидация.
— На территории района не числятся лица, ранее осужденные или арестованные, отбывавшие наказание за преступления экстремистской и террористической направленности, — сказал в своем выступлении заместитель начальника полиции ОМВД России по Мишкинскому району И. Закирзянов. — Межнациональных конфликтов нет. В ходе профилактических мероприятий отделом ОМВД совместно с отделением УФСБ России в городе Бирске осуществляется комплекс мер по предупреждению и пресечению экстремизма и терроризма на территории муниципального района Мишкинский район. По данному направлению деятельности организована профилактическая работа в сотрудничестве с лидерами религиозных объединений и средствами массовой информации.
Помощник главы админстрации района И. Шакуров:
«Можно сделать вывод, что терроризм в России обусловлен общественными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все стороны жизни страны. Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы наряду с мерами правоохранительных органов, спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, правильно вести себя в условиях этой опасности. От того, кто выигрывает «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во многом зависит будущее страны. Только усилиями всего общества можно создать заслон распространению экстремизма».