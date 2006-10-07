Человек дела: глава администрации СП Камеевский сельсовет Герман Байдимиров

В. Яшмурзина, обучающаяся 10 класса Камеевской средней школы

…Всю ночь бушевала метель. Запорошила даже окна.— Как же теперь добраться нам до школы? — внезапно мелькнул в моей голове вопрос. Ведь со мной ещё мой маленький братик. Он ученик третьего класса. Мысли мои прервал гул трактора. Кто же это в такую рань?— Чуть свет уж на ногах! — восклицает мама.— Это ты о ком? — удивлённо спрашиваю я.— Да кто же ещё может быть, это сам глава администрации Герман Алексашевич.Трактор, приглушённо рыча, проехал мимо нашего дома.— Вот таким должен быть глава местной администрации, — вступает в наш разговор только что вошедший со двора отец. Герману Байдимирову до всего есть дело…Исправен ли водопровод, не течёт ли где, в каком состоянии дороги, благоустройство деревни, обелиска, работа магазинов… Да разве всё упомнишь? Жизнь идёт, и значит, есть проблемы, которые надо решать. А как же иначе? Нельзя подвести депутатов, которые тебя избрали, сельчан, которые на тебя надеются… С утра он на работе, а уходит, когда в окнах уже зажигаются огни. Отец всё замечает, ведь мы живём напротив сельской администрации.— А какова история становления местного самоуправления? Ты знаешь? Ведь всё-таки интересно знать истоки хороших начинаний, — интересуюсь я у отца.— Что-то я не припомню, — чувствуя неловкость, сконфуженно отвечает он.— А я знаю, — с гордостью отвечаю папе, — но мне сейчас некогда, пора идти набираться знаний, вечером поговорим.Кое-как дождалась конца уроков и прихода отца с работы. А как же?! Ведь я буду в роли всезнающего учителя, а он — послушным учеником. На уроках истории мы давно уже прошли о становлении органов местного самоуправления. Оказывается, они были заложены ещё при Екатерине II. Но тогда, в условиях существования крепостного права, разве было основание говорить о возможности формирования самостоятельной деятельности населения по решению местных вопросов? Конечно же, такой возможности не было. И только в 20 веке, 6 июля 1991 года принятие Закона РСФСР «О местном самоуправлении РСФСР» закрепило право решать основные вопросы за местным самоуправлением. 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации официально это утвердила. Каждый год администрация местного самоуправления должна давать отчёт о проделанной работе…— Так и поступает глава нашего поселения, — вступает в мой монолог папа, — ведь каждый год, перед началом нового года он отчитывается перед земляками, отвечает на их наболевшие вопросы. Ведь одним из важнейших показателей эффективности работы администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями, повышение благосостояния людей, — продолжает мой прилежный слушатель.Главой администрации Герман Алексашевич работает всего два года, но мы видим значительные перемены в жизни нашего села и окружающих его деревень. Только за прошедший год были отремонтированы дороги, исчезли опасные лужи, куда мы не раз попадали с братиком на улице Молодёжная. А скоро построят дорогу Байтурово — Биштиново, и нам будет легче добираться до Уфы. И всё это благодаря слаженной работе администрации сельского поселения и старосты деревни Байтурово Юрия Атнагулова. Именно они вовлекли администрацию района во главе с Рустамом Мусиным и членов комиссии РБ в решение этого актуального для всех вопроса. Только так, на мой взгляд, должны решаться насущные проблемы.Все знают: в коллективе — сила. Эту истину и подтвердили наши сельчане. Сколько лет протекала крыша школьной котельной?! Не хватало средств, рабочих рук. Совместными усилиями директора школы, главы администрации, родителей крышу покрыли новым профнастилом. А какие теперь у нас окна в спортивном зале! Хорошо, когда между администрацией школы и администрацией сельского совета дружеские отношения. Мама отмечает, что ни одно родительское собрание не проходит без Германа Алексашевича. Он в курсе всех школьных дел. Это радует учителей и родителей, он не раз обращался к индивидуальным предпринимателям, чьи учреждения расположены на территории сельского поселения, за помощью в подготовке школы к новому учебному году, за денежными средствами на новогодний утренник и бал-маскарад… Они ему никогда не отказывают. Умеет всё-таки Герман Алексашевич убеждать людей, а это немаловажное качество для руководителя. Красуется по улице Орсаева новый забор вокруг спортивной площадки — это тоже заслуга главы. Это он организовал подвоз штакетников, достал краски, а ученики с удовольствием покрасили. Глаз радуется: любо дорого смотреть им на своё творение. Такой же забор — возле садика «Берёзовый звон», протяжённостью девяносто два метра.— Нужна только инициатива с вашей стороны, — всегда повторяет глава местного правления, — а потом всем миром мы постараемся решить вопросы, волнующие вас.А вопросы у сельчан есть: почему до сих пор не запущена плотина, которая должна была действовать уже в 2008 году? Почему нет ни одного предприятия, куда могли бы устроиться работать наши жители (больше половины мужского населения работает на севере)? Почему нет кружков в СДК для творческого развития детей? Почему нет газовой сети в Русское-Байбаково? На последний вопрос ответ есть, Герман Алексашевич обрадовал жителей деревни. В 2017 году решено обеспечить газом и этот населённый пункт. И таких вопросов — множество. Все их надо решить. Чтобы в тебя поверили, поддержали. А народ всегда правильно понимает веление времени. Так в 2016 году стартовала программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Заслушав мнение большинства жителей СП Камеевский сельсовет, на собрании граждан было решено принять участие в этом мероприятии, провести реконструкцию старого здания РайПО под пожарное депо. Эту программу мы (я говорю «мы», имея в виду и себя, потому что я тоже подписалась, а значит, внесла свой маленький вклад в большое дело) осилили. Мы верили, что победим. И действительно, программу наш муниципалитет прошёл достойно от начала и до конца. С бюджета Республики Башкортостан нам выделили почти 740 тысяч рублей. Поддержал эту инициативу и наш бывший председатель колхоза, уроженец деревни Камеево В. Бикмурзин, и всё население села. Я познала, какие чудеса творит союз народа с главой. Это ли не победа?Культура была и остаётся связующим звеном в общественной жизни населения, животворным источником единства и согласия людей в деревнях. А деревни у нас многонациональные, в дружной семье народов живут и мари, и татары, и русские… Именно она, культура, даёт развитие традиционным праздникам, обычаям, развивает художественную самодеятельность, сохраняет язык и веру. Известен в районе и наш ансамбль «Мурпеледыш». Работники СДК участвуют в благоустройстве деревни, в культмассовых мероприятиях района. Совместная работа со школой, детским садом, библиотекой даёт свои результаты и положительные плоды в деле развития и сохранения родного языка и воспитания молодого поколения. По мнению главы нашей администрации, надо ещё больше работать над тем, чтобы молодёжь не стремилась в кафе-бары, а спешила в клуб и библиотеку. Администрация сельского поселения совместно с депутатами, отделом внутренних дел и медицинскими работниками часто проводит среди населения и молодёжи профилактические мероприя- тия по борьбе с курением, пьянством, алкоголизмом, преступностью и наркоманией. Проводятся спортивные мероприятия в зимнее и летнее время. Матчи по волейболу и футболу, приуроченные ко Дню защитника Отечества, ко дню рождения Героя Советского Союза Егора Орсаева стали уже доброй традицией. А местный муниципалитет — всегда в первых рядах.Я смотрю на Германа Алексашевича и думаю: этот человек действительно любит родину. Любить, по его мнению, это не значит бездействовать и любоваться только тем, что было до нас, что дала нам природа, а делать всё для того, чтобы жизнь наша с каждым днём становилась прекраснее. Мне хочется верить: тот энтузиазм, с которым он начал свою трудовую деятельность, с годами не угаснет, а как большой костёр, будет пылать ярким пламенем. Так и будет, я знаю. Человек, у которого болит душа за родной край, за родной народ не может остановиться на половине пути.