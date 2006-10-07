Житель села Мишкино избавился от мусора легким, но отвратительным способом

Фирдаус Кадикова

Перед майскими праздниками таких мероприятий было очень много, райцентр на глазах преобразился — стал чище и красивее. Было приложено много сил, в субботниках участвовали почти все жители села.Почти все, да, похоже, не все. Видимо, были люди, оставшиеся в стороне от участия в столь важном для всех нас деле. Иначе как объяснить то, что при выезде с улицы Победы на объездную дорогу была выгружена целая тележка (от мотоблока) мусора. Если учесть, что недалеко находится священная роща, получается, что это отвратительный поступок не только против природы, а еще и против человеческих душ.По словам главы администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаева, уже известно, чьих это рук дело, житель села Мишкино будет наказан за правонарушение. Хотелось бы верить, что для остальных желающих избавиться от мусора таким легким и гнусным образом это будет уроком. И все же, когда мы научимся уважать чужой труд, бережно относиться к природе и просто жить в чистоте и порядке не потому, что за это нам грозит наказание, а потому, что природа — это наш общий дом, а в своем доме не гадят, его облагораживают и берегут.