В селе Чураево Мишкинского района побывала польская делегация

Алена ГРИГОРЬЕВА

Несколько лет назад на месте их имения был поставлен памятный знак. Теперь каждый год представители Польского культурно-просветительского центра приезжают к этому месту.В прошлый четверг делегация, в составе которой были Генеральный консул Республики Польша в РФ пан Марек Зелинский, председатель польского центра Краснодарского края Александр Селицкий, председатель польского культурного центра города Копейска Владимир Малиновский, потомок рода Песляков Ольга Пишкова, председатель Центра польской культуры и просвещения РБ Марина Садыкова, директор МБОУ ДО «Польская воскресная школа имени А. Пеньковича» Елена Амбарцумова, побывала на месте бывшего имения Песляков и возложила цветы к памятному знаку.На месте, где установлен исторический памятник, гостей встретили заместитель главы администрации района по социальным и кадровым вопросам Л. Александрова, директор Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Путник» В. Князев, глава администрации СП Чураевский сельсовет Г. Саймулукова. Исследователь, краевед Е. Николкин рассказал об усадьбе рода Песляков.Далее делегация направилась в село Чураево, где в марийской гимназии имени Я. Ялкайна состоялась презентация исследовательской работы об именитом роде. Выступая перед собравшимися, учитель истории марийской гимназии Е. Николкин отметил, что проводимая обучающимися гимназии села Чураево исследовательская деятельность устанавливает и поддерживает живую связь времен и поколений, и что это очень ярко выразилось в данном конкретном случае, при увековечивании памяти именитого рода. Покидая мишкинскую землю, гости выразили надежду, что подобные встречи в Дни польской культуры, которые проходят в Республике Башкортостан ежегодно в середине мая, станут традиционными.