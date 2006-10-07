Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей

Молодые мамы, родившие до 35 лет, будут получать не только материнский капитал (выплата составляет 453 тысячи рублей), но и доплату в размере 250 тысяч рублей. Причем доплату можно будет тратить на любые цели. Соответствующий законопроект вице-премьер Ольга Голодец поручила разработать Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития. Доплата может появиться с 2018 года.Депутаты Госдумы выступили за предложение позволить родителям тратить маткапитал на покупку машины. Потратить выделенные средства можно будет только на отечественный автомобиль, продать который можно будет через три года.В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина подчеркнула, что у программы материнского капитала есть еще одна слабая сторона — нестабильность.«Материнский капитал — хороший инструмент для того, чтобы стимулировать деторождение», — говорит Храпылина. По ее словам, сложившаяся ситуация с материнским капиталом очень нестабильна, его постоянно пытаются отменить, изменить, сделать не единовременную большую выплату, а ежемесячные по частям. Это все крайне неуместно.В 2015 году сообщалось, что программа маткапитала продлена до конца 2018 года. Сейчас в правительстве обсуждается возможность продлить ее до 2023 года.При этом дополнительные выплаты — не единственное возможное изменение. Минтруд также должен проработать идею о больших пособиях. Женщина, которая родила до 25 лет двоих детей, будет получать ежемесячное пособие на каждого ребенка, пока ему не исполнится 1,5 года, в размере прожиточного минимума (сумма составляет 9,3 тысячи рублей).Напомним, что программа материнского капитала действует с 2007 года. По данным Пенсионного фонда, выплаты получили уже 6,6 миллиона российских семей.