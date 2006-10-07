Молодогвардейцы Мишкинского района приглашают жителей присоединиться к акции "Подари книгу"

Приглашаем жителей района и всех неравнодушных присоединиться к этому доброму делу. Собравшего наибольшее количество книг ждет ПРИЗ!!! Информацию о дате передачи книг в библиотеку можно узнать в отделении «Молодой Гвардии».
Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В различных городах России уже не первый год проходят праздники и мероприятия. Но важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию «Подари книгу» в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения.
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