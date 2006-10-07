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    Молодогвардейцы Мишкинского района приглашают жителей присоединиться к акции "Подари книгу"

    slavin Вчера, 14:26238Общество
    Молодогвардейцы Мишкинского района приглашают жителей присоединиться к акции
    Суть акции - собрать книги, которые стали не нужны в домашней библиотеке, у родных и знакомых, купив новые в магазине. Активисты, собрав книги, передадут их в дар Мишкинской центральной районной библиотеке.

    Приглашаем жителей района и всех неравнодушных присоединиться к этому доброму делу. Собравшего наибольшее количество книг ждет ПРИЗ!!! Информацию о дате передачи книг в библиотеку можно узнать в отделении «Молодой Гвардии».

    Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В различных городах России уже не первый год проходят праздники и мероприятия. Но важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию «Подари книгу» в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения.
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    Метки: молодая гвардия

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