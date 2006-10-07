ФСБ получила право изымать дома и земельные участки россиян для государственных нужд

Документ находится в свободном доступе на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что ФСБ «принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».«Коммерсантъ» напоминает, что в марте этого года Федеральной службе охраны (ФСО) также разрешили изымать земли для госнужд. Издание напоминает, что «земельный вопрос» ФСБ начала решать еще в минувшем году, когда запросила у Кремля разрешение на изъятие угодий. Свое желание ведомство объяснило стремлением «обеспечения обороны и безопасности страны».