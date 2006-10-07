В Башкирии определен график проведения сабантуев-2017

Традиционные праздники плуга, или Сабантуи пройдут в Башкирии. Соответствующий указ подписал глава региона Рустэм Хамитов.Как правило, традиционный народный праздник плуга знаменует окончание весенне-полевых работ. Так, в 2017 году в Мишкинском районе праздник плуга Сабантуй пройдет 17 июня, в Уфе 12-го июня.Программа праздника включает в себя скачки, лазание по шесту, бег в мешках, битву на подушках, другие спортивные состязания и концерты. Трудовые достижения сельчан в этот день отмечаются наградами - почетными грамотами и премиями.