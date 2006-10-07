Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС посетил Камеевскую школу

Е. Шамиданова

В Камеевской библиотеке состоялся урок памяти «Эхо Чернобыля», на который был приглашен очевидец страшных событий, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной станции Семен Александров.Библиотекарь Е. Шамиданова оформила и провела обзор книжной выставки «Сквозь пепел Чернобыля». На ней были представлены документальные и художественные произведения, научные сборники, монографии и другие издания. Также ребятам был продемонстрирован слайд «Чернобыль — катастрофа века», из которой они узнали о последствиях чернобыльской аварии.В полной тишине обучающиеся слушали выступления своих товарищей — Танчулпан Гарифуллину, Викторию Ашиеву. Никита Файрузов рассказал о призрачном брошенном городе Припять и прочитал стихотворение барда Чернобыля Сергея Жигульских «Возле Припяти мертвой стоит дерево-крест». Алена Маникаева рассказала о медицинских методах борьбы с радиацией.Особенно ценным стало живое общение детей с участником тех событий Семёном Александровым, который, будучи студентом, в составе строительного отряда добровольно поехал на Украину в июле 1987 года. В составе отряда «Салават Юлаев» по распоряжению ЦК ВЛКСМ был направлен в поселок Брагин Гомельской области. Он рассказал учащимся о том, как они попали в состав ликвидаторов, что действительно происходило на их глазах, что им запомнилось, насколько сложно и опасно было там работать, как была организована работа по проведению специальных мероприятий в этот период. Семен Изиляевич продемонстрировал участникам встречи документы, которые он хранит в память о тех событиях: комсомольскую путевку студенческого отряда «Салават Юлаев», грамоты и благодарственные письма. Затем состоялся диалог. Очевидец событий отвечал на многочисленные вопросы учеников.Урок завершил Никита Иксанов. Он продекламировал стихотворение Николая Денисова «Братьям Чернобыльцам», посвященное ликвидаторам последствий аварии.