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    Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС посетил Камеевскую школу

    slavin Вчера, 09:25294Общество, Образование
    Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС посетил Камеевскую школу
    Один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной станции Семен Александров встретился с обучающимися Камеевской школы.

    В Камеевской библиотеке состоялся урок памяти «Эхо Чернобыля», на который был приглашен очевидец страшных событий, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной станции Семен Александров.

    Библиотекарь Е. Шамиданова оформила и провела обзор книжной выставки «Сквозь пепел Чернобыля». На ней были представлены документальные и художественные произведения, научные сборники, монографии и другие издания. Также ребятам был продемонстрирован слайд «Чернобыль — катастрофа века», из которой они узнали о последствиях чернобыльской аварии.

    В полной тишине обучающиеся слушали выступления своих товарищей — Танчулпан Гарифуллину, Викторию Ашиеву. Никита Файрузов рассказал о призрачном брошенном городе Припять и прочитал стихотворение барда Чернобыля Сергея Жигульских «Возле Припяти мертвой стоит дерево-крест». Алена Маникаева рассказала о медицинских методах борьбы с радиацией.

    Особенно ценным стало живое общение детей с участником тех событий Семёном Александровым, который, будучи студентом, в составе строительного отряда добровольно поехал на Украину в июле 1987 года. В составе отряда «Салават Юлаев» по распоряжению ЦК ВЛКСМ был направлен в поселок Брагин Гомельской области. Он рассказал учащимся о том, как они попали в состав ликвидаторов, что действительно происходило на их глазах, что им запомнилось, насколько сложно и опасно было там работать, как была организована работа по проведению специальных мероприятий в этот период. Семен Изиляевич продемонстрировал участникам встречи документы, которые он хранит в память о тех событиях: комсомольскую путевку студенческого отряда «Салават Юлаев», грамоты и благодарственные письма. Затем состоялся диалог. Очевидец событий отвечал на многочисленные вопросы учеников.

    Урок завершил Никита Иксанов. Он продекламировал стихотворение Николая Денисова «Братьям Чернобыльцам», посвященное ликвидаторам последствий аварии.
    Е. Шамиданова
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    Метки: камеево

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