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    Руководитель ИКЦ села Мишкино А. Ибулаев показал камеевцам мир марийского искусства

    slavin Вчера, 09:33305Общество, Культура
    Руководитель ИКЦ села Мишкино А. Ибулаев показал камеевцам мир марийского искусства
    В один из дней, посвященных марийской культуре, в гостях у нас в Камеево побывал руководитель историко-культурного центра села Мишкино Алексей Ибулаев (Васлий Ольош).

    Как истинный ценитель народных традиций, своими увлекательными рассказами он нас мысленно перенес в далекие времена наших предков. Его любовь к живой музыке передалась нам через забытые инструменты мари — пуч, тотропуч, удырпуч.

    Алексей Васильевич не только знаток в мире искусства, но и создатель. Его золотые руки и чуткое сердце оживили даже простые бытовые предметы. Так в руках умельца появился курай, прекрасная скрипка — ковыж выдала свои печальные аккорды. Красивую трогательную мелодию «Пиал» на свирели (шиялтыш) зрители слушали, затаив дыхание. По праву гордится он марийской волынкой (шувыр), которую сделал сам.

    Зрители увидели, как виртуозно играет наш гость на гармони, слушали, как лихо звучат частушки и даже вызвались сыграть на барабане (тумыр).

    Волшебные минуты пролетели быстро, но в памяти остался неизгладимый след от встречи с необыкновенным талантом артиста.
    С. Аделшина
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    Метки: камеево, ИКЦ Мишкино, Ибулаев

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