Об истории зарождения и развития деревни Октябрь

Алексей Миронов

О зарождении и развитии моей деревни я узнал из воспоминаний её жителей, в частности от моей бабушки Анны Петровны Самниевой, которая родилась 16 марта 1941 года. Историю деревни ей поведала мать, моя прабабушка Албика Юсуповна Юсупова.Я считаю, правильным будет начать свой рассказ с истории зарождения хутора Орски, который образовался раньше, чем наша деревня. Располагался хутор за горой в сторону деревни Каргино, на склоне глубокого оврага, в полутора километрах от места, где сейчас располагается Октябрь. Здесь были нетронутые людьми леса и плодородные целинные земли.В 1919 году здесь впервые поселился Юсуп Юзаевич Кусупкаев. Это мой прапрадедушка по материнской линии. Родом он был из деревни Бахтыбаево Бирского района. Земель для ведения личного хозяйства там было мало. В те времена в деревнях советоваться ходили к ворожеям. Так и поступил Юсуп. Она описала ему именно то место, где в дальнейшем обосновался хутор Орски, сказала, что земли там плодородные, леса и луга богаты ягодами и грибами, а в родниках течёт чистая холодная вкусная вода. Напоследок сказала, что жить он будет богато и беззаботно, если обоснуется в этих местах.Юсуп нашёл эту землю и поселился здесь со своей семьёй: жена Аксылтан, дочери Ална, Албика, Марса и сын Андри. Тогда прабабушке Албике было 9 лет. Она всё видела, понимала и все свои наблюдения в старости рассказала своим детям и внукам. Сначала семья жила в землянке, через год срубили дом. Позже со своими семьями из Бахтыбаево переселились Пайгыза, Шакмай, Излан, Ибаш, Йыбрай, Эбаш и Пайназ из деревни Каргино. Всего 11 дворов. Хуторяне занимались земледелием, пчеловодством, сажали яблони, вели личное подсобное хозяйство. Сеяли лён, обрабатывали его и ткали холсты. В нашем семейном архиве сохранилась фотография 1930 года, в которой запечатлены дети Юсупа: Албика и Андри Юсуповы.До 1930 года многие крестьяне нашего края вели единоличное хозяйство, но старые истощённые земли вокруг больших деревень не давали богатого урожая. В деревнях начали собираться коллективы, желающие переселиться отдельным хутором на целинные земли. В деревне Чураево также собралась группа людей, изъявивших желание переехать. Для переселения было выбрано место между деревней Чураево и хутором Орски. Осенью 1929 года переселился Пайназ со своей семьёй. Переезжали в октябре месяце, поэтому и решили назвать свой хутор, а впоследствии и деревню — Октябрь. Весной 1930 года спустились хуторяне Орска. Цель переезда была одна — богато зажить на новой земле. Место было выбрано не случайно. Территория была красива и удобна для жилья. Октябрь был окружён со всех сторон речками, на берегах которых было много родников с прозрачно-чистой холодной водой. Вокруг стеной возвышались заросли молодого леса.В 30-е годы началась коллективизация и ликвидация кулаков. В деревне организовали артель, впоследствии — колхоз «Октябрь». В колхоз вступили все жители деревни Октябрь и хутора Орски. Первым председателем артели был, со слов Николая Николаевича Ялаева, его отчим Хайрулла. В 1934 году он умер, его сменил Акадей Акиев.В личном архиве учителя истории марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево Евгения Михайловича Николкина есть книга описи артелей Мишкинского района от 11 августа 1935 года. Из нее следует, что в состав колхоза входило 33 двора, всего крестьян было 74. На втором листе книги описей есть подпись председателя колхоза Акадея Акиева.В колхозе до 1933 года уборку производили вручную, в основном, серпом. В том же году колхоз получил одну лобогрейку, одну конную молотилку и две веялки. В 1954 году колхоз Октябрь воссоединился с колхозом имени Ленина села Чураево. В деревне Октябрь организовали бригаду колхозников. Построили овцеферму, ферму для молодняка КРС, конюшню. Прабабушка Албика долгое время работала чабаном в колхозе. После неё работала бабушка Анна. В 70-е годы в колхозе было много тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. В деревне насчитывалось более 10 механизаторов. Среди них работал и мой дедушка Андрей Шаймарданович Самниев.Среди переселенцев из села Чураево были и родные сёстры знаменитого марийского писателя и поэта Яныша Ялкайна: Алика, Алима, Амиза. Яныш Ялкайн со своей младшей сестрой Алкимой летом, в пору ягод, приезжали из Йошкар-Олы. Есть фотография дома сестры Яныша Ялкайна Алики. Также есть фотография сестры Алики с внуками. Впоследствии, когда писатель был репрессирован, некоторое время здесь жила его жена — Надежда Ялкайн. Здесь же родился их сын Ян. Жители деревни помнят и гордятся знаменитым земляком. К 100-летию писателя во дворе нашей школы был возведён памятник. Его имя носит наша улица.Грозные сороковые не прошли стороной и нашу деревню. Немало жителей деревни ушли на фронт. Женщины, старики, дети становились механизаторами, бригадирами. Работали для Победы. Домой вернулись не все. Александр Фёдорович Шайдуллин (1925 г. р.) был призван в 1943 году. Воевал в составе 61 СП 45 СД стрелком. Демобилизовался в 1945 году. После войны работал в колхозе пожарным, а затем конюхом в колхозе имени Ленина. Алексей Ибашевич Ибашев (1925 г. р.) призывался в 1943 году. Воевал в составе 1970 истребительного противотанкового артиллерийского полка артиллеристом. В звании рядовой вернулся домой в 1946 году. Гайнетдин Каликаевич Каликаев (1927 г. р.) ушел на войну в 1944 году. Награждён медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями, демобилизован в 1951 году. Работал механизатором, бригадиром тракторной бригады, кочегаром в колхозе имени Ленина. Умер в 1990 году. Алексей Яметович Яметов (1919 г. р.) в Великой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Воинское звание — рядовой. Умер в 1968 году. Андрей Юсупович Юсупов (1912 г. р.) призывался в 1942 году, демобилизовался в 1945. Умер в 1985 году. Сагадей Шайдуллинович Шайдуллин (1909 г. р.) в Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 года по октябрь 1942 года. Умер в 1979 году. Павел Хайрулинович Хайрулин (1910 г. р.) участвовал с 5 октября 1941 года. Умер в 1953 году. Пётр Байгузинович Байгузин (1914 г. р.) был призван в 1941 году. Воевал в составе 537 отделения в мотоинженерном батальоне водителем, демобилизован в 1945 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После войны работал бригадиром, председателем колхоза «Октябрь», водителем Чураевского МТС, заведующим фермой, начальником пожарной дружины в колхозе имени Ленина. Умер в 1997 году.Жизнь после войны была нелёгкой, но жители деревни не боялись трудностей. Трудолюбие и терпение не дали деревне зачахнуть. Молодёжь отправлялась в города учиться, осваивать азы разных профессий. Многие после учёбы возвращались обратно. Работали в колхозе, строили дома, создавали семьи, растили детей.Первая школа была построена в 1944 году. Было 4 класса. Первыми учителями были Айгиш Кутлубаевич Кутлубаев и Илья Умурбаевич Умурбаев. В 1957 году была построена новая школа, которая стоит и по сегодняшний день. Здесь работали Алексей Андриянович Андриянов и Серафима Алынбаевна Алынбаева. После войны был возведён сельский клуб, где вечерами собиралась местная молодёжь, устраивались праздники, собрания и проводились свадьбы — «удыр модыш» (девичьи игры). В деревне было много виртуозных гармонистов, мелодичных певцов и певуний. Также есть магазин, здание которого было построено в середине 70-х годов.Жители деревни никогда не забывали о Боге. Ещё со времён переселения были места, куда люди собирались молиться. Люди, участвующие в молебенных обрядах, всячески преследовались властями. Но вера в Бога была сильней. Мои дедушка и бабушка Андрей Шаймарданович и Анна Петровна Самниевы — одна из пожилых пар деревни. В этом году их супружеской жизни исполнится 55 лет. Вместе они вырастили пять дочерей и двух сыновей. Сейчас у них 14 внуков и 7 правнуков. Все праздники мы празднуем вместе.Жизнь в деревне не прекращается: строятся новые дома, создаются новые семьи, растёт молодое поколение граждан. Я очень люблю свой дом, свою улицу, свою деревню, нашу Родину. А историю деревни нам обязательно надо знать и помнить, для того, чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы наше подрастающее поколение знало свою культуру, традиции, обычаи, свой родной язык. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории. И я буду надеяться на светлое будущее нашей малой родины.Я благодарю тех людей, которые помогали мне в моей работе: своих родителей Игоря и Юлию Мироновых, учителя истории Евгения Николкина, учителя химии Дарью Кадиеву, бабушку Анну Самниеву, старожилов деревни, классного руководителя Оксану Кибатову.