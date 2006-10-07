В Башкирии на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей

На повышение заработной платы бюджетников Башкортостана в 2017 году Правительством республики дополнительно будет выделено более 3,9 млрд рублей.



Из них 2,3 млрд рублей направят администрациям городов и районов для обеспечения обязательств по оплате труда сотрудников муниципальных учреждений. Проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году» принят по поручению главы региона Рустэма Хамитов в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года.



Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения.



Кому повысят и насколько

педагогических работников школ до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

педагогических работников детских садов до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в республике;

педагогических работников дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в республике;

преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений проф. образования до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

преподавателей высшего проф. образования до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

работников культуры до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

научных сотрудников до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

врачей до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

среднего медперсонала до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

младшего медперсонала до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

социальных работников до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.

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