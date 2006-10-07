В Башкирии на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей

Из них 2,3 млрд рублей направят администрациям городов и районов для обеспечения обязательств по оплате труда сотрудников муниципальных учреждений. Проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году» принят по поручению главы региона Рустэма Хамитов в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года.
Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения.
Кому повысят и насколько
педагогических работников школ до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
педагогических работников детских садов до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в республике;
педагогических работников дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в республике;
преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений проф. образования до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
преподавателей высшего проф. образования до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
работников культуры до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
научных сотрудников до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
врачей до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
среднего медперсонала до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
младшего медперсонала до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
социальных работников до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;
педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.