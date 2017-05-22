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    В Башкирии принято решение о возврате компенсаций при оплате за детский сад всем категориям семей

    slavin 22-05-2017, 11:37641Общество
    В Башкирии принято решение о возврате компенсаций при оплате за детский сад всем категориям семей
    В Башкортостане принято решение о возврате родительской компенсации при оплате за детский сад всем категориям семей: 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего.

    Вплоть до 1 марта текущего года все без исключения родители являлись правообладателями данных льгот. Однако с 1 марта в соответствии с федеральными требованиями в республике начался пересмотр порядка выплаты компенсаций. Таким образом, на этот вид социальной поддержки могли рассчитывать только те, кому это действительно нужно. В частности, семьи, чей доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Эти изменения вызвали возмущение у большинства родителей, чьи дети посещают детские сады.

    В субботу, 20 мая, в ходе рабочей поездки в Краснокамский район глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству республики пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады.

    «По поручению главы региона Министерство образования РБ внесло предложения в Правительство о приостановлении изменений закона «Об образовании» в части установления критерия адресности в виде 1,5-кратного прожиточного минимума при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях», — пояснила руководитель образовательного ведомства Гульназ Шафикова.
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