В Мишкинском районе создан экологический волонтерский штаб

2017 год в Башкортостане был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, а значит, мы все ждем, что в текущем году будет сделано много дел по охране природы, благоустройству территорий. Но ждать в этом деле — мало, необходимо общими усилиями взяться за работу.



Одним из первых шагов в этом направлении стало создание экологического волонтерского штаба, членами которого стали молодые жители Мишкинского района, неравнодушные к родной природе. В свой план работы члены штаба включили участие во Всероссийских акциях, волонтерском экологическом марафоне «Природа Россия», реализации проекта «Фестиваль зажигает огни», региональном конкурсе, организацию субботников по благоустройству территорий, посадку зеленых насаждений и многое другое.



В последнее время люди старшего поколения, болеющие душой за родной край, часто обращаются в газету по поводу того, что некогда красивые места отдыха сегодня захламлены мусором, водоемы не очищаются, лесопосадки теряют свою привлекательность. Хочется верить, что желание сделать свою малую родину чище и красивее станет заразительным, и на призыв членов экологического волонтерского штаба организовать то или иное экологическое мероприятие отзовутся молодые люди со всего района. А если возьмется молодежь, значит, у нас будет сохранена красота нашей природы.

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