В Мишкинском районе создан экологический волонтерский штаб

Одним из первых шагов в этом направлении стало создание экологического волонтерского штаба, членами которого стали молодые жители Мишкинского района, неравнодушные к родной природе. В свой план работы члены штаба включили участие во Всероссийских акциях, волонтерском экологическом марафоне «Природа Россия», реализации проекта «Фестиваль зажигает огни», региональном конкурсе, организацию субботников по благоустройству территорий, посадку зеленых насаждений и многое другое.
В последнее время люди старшего поколения, болеющие душой за родной край, часто обращаются в газету по поводу того, что некогда красивые места отдыха сегодня захламлены мусором, водоемы не очищаются, лесопосадки теряют свою привлекательность. Хочется верить, что желание сделать свою малую родину чище и красивее станет заразительным, и на призыв членов экологического волонтерского штаба организовать то или иное экологическое мероприятие отзовутся молодые люди со всего района. А если возьмется молодежь, значит, у нас будет сохранена красота нашей природы.
Метки: Год экологии