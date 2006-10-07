Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В Мишкинском районе прошли прошли учебно-полевые сборы

    slavin Вчера, 10:22284Общество, Образование
    В Мишкинском районе прошли прошли учебно-полевые сборы
    На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» среди юношей предпоследнего года обучения прошли учебно-полевые сборы по основам военной службы

    С 17 по 21 мая на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» прошли военные сборы, в которых приняли участие 46 юношей из средних школ района.

    Начальником сборов назначен учитель ОБЖ СОШ деревни Большесухоязово С. Ахмазов. Помогали ему опытные педагоги ОБЖ В. Байбулатов (начальник штаба сборов), Э. Ишалин (командир роты), Г. Бикбулатов, Р. Михайлов (командиры взводов), И. Ишмурзин (руководитель сборов по огневой подготовке), С. Ишпахтин (инструктор).

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

    Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

    Венера АГЛЯМОВА
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus