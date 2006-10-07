В Мишкинском районе прошли прошли учебно-полевые сборы

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Венера АГЛЯМОВА

С 17 по 21 мая на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» прошли военные сборы, в которых приняли участие 46 юношей из средних школ района.Начальником сборов назначен учитель ОБЖ СОШ деревни Большесухоязово С. Ахмазов. Помогали ему опытные педагоги ОБЖ В. Байбулатов (начальник штаба сборов), Э. Ишалин (командир роты), Г. Бикбулатов, Р. Михайлов (командиры взводов), И. Ишмурзин (руководитель сборов по огневой подготовке), С. Ишпахтин (инструктор).