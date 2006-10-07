Опасен ли для людей птичий грипп?

— Учитывая сезон миграции перелетных птиц на территории Российской Федерации ситуация остается напряженной,. По информации Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, в личных подсобных хозяйствах граждан Нурлатского, Рыбнослободского и Ютазинского муниципальных районов, а также города Казани по результатам лабораторного исследования биоматериала от павших кур выявлен геном возбудителя птичьего гриппа типа А (подтип Н5). В связи с этим в целях предотвращения распространения гриппа птиц на территории Республики Башкортостан владельцам личных подсобных хозяйств необходимо придерживаться рекомендаций по содержанию домашней птицы.

— Установлено, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной. Основным путем передачи птичьего гриппа человеку является прямой контакт с инфицированной домашней птицей или предметами, загрязненными ее экскрементами. При этом наиболее высок риск заражения во время забоя, ощипывания, обработки и подготовки птицы для кулинарного приготовления. Необходимо, в первую очередь, правильно содержать домашнюю птицу, находящуюся в личной собственности граждан.



Обязательным условием содержания домашней птицы (куры, утки, гуси) является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных норм. Домашняя птица, находящаяся в личной собственности населения, подлежит обязательной регистрации в администрации муниципального образования и учреждении государственной ветеринарной службы. Их владельцы должны быть ознакомлены с настоящими правилами содержания. Например, строения для содержания домашней птицы и прилегающая к ним территория должны содержаться в полной чистоте и подлежат уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. Не допускается выгул домашней птицы за пределами дворовой территории. Корм для домашних птиц необходимо хранить в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях. Забой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен осуществляться на специальном предприятии по забою птицы.

— Как только вирус поразит птицу, заболевание может проходить в скрытой форме от 20 до 48 часов. У птицы проявляется хорошо видимая заторможенность, птица плохо несет яйца, много пьет. Перья больной птицы торчат в разные стороны, ее глаза краснеют. Из клюва выделяется жидкость, а перед тем, как птица умрет, у нее синеют сережки и гребень. К этим симптомам могут присоединяться судороги и нестойкая походка. Когда больную гриппом птицу вскрывают, врачи замечают у нее кровоизлияния в дыхательные пути и на слизистых оболочках пищеварительного тракта, а также на печени и почках.



К сожалению, вылечить таких птиц невозможно — они гибнут. Чтобы не заражать других птиц и людей, больных птичьим гриппом особей уничтожают.

— В случае выявления больной или мертвой птицы нужно немедленно известить об этом ветеринарных работников. Необходимо избегать контакта с заболевшей или мертвой птицей. Особо следует помнить, что ни в коем случае нельзя покупать мясо птиц и другие продукты птицеводства, которые не прошли ветеринарно-санитарного контроля, а также в местах несанкционированной торговли — стихийных рынках.

— После контакта с сырым мясом птиц (забой, обработка) и другими продуктами птицеводства необходимо вымыть руки с мылом.



Перед использованием яиц тщательным образом помыть скорлупу мыльной водой. Продукты следует употреблять в пищу только после термической обработки: яйца нужно варить не менее 10 минут, а мясо — не менее 30 минут при температуре 100 °C. В период угрозы птичьего гриппа домашних птиц необходимо перевести на закрытое содержание. В это время не рекомендуется покупать живых птиц для разведения или увеличения поголовья. Во время уборки помещений для содержания птиц не следует принимать еду, пить и курить. Периодически (2–3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, лопаты, бадьи) 3-процентным горячим раствором каустической соды или 3-процентным раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.

— Органам местного самоуправления и всем заинтересованным хозяйствующим субъектам ветеринарными специалистами рекомендовано принять исчерпывающие меры: организовать учет и контроль поголовья птиц, пресечь незаконную реализацию мясного сырья непромышленной обработки, в том числе и в несанкционированных местах торговли — стихийных рынках, ярмарках выходного дня, усилить контроль за перемещением по территории сельских поселений птицы и птицеводческой продукции.

Алена ГРИГОРЬЕВА

Недавно в одном из соседних с Республикой Башкортостан регионов был зафиксирован очаг остропротекающей, высококонтагиозной болезни –птичьего гриппа.Сегодня известно уже 15 разновидностей этой инфекции, однако, самыми патогенными являются Н5 и Н7. Буквально за очень короткий период они поражают организм птицы и вызывают 100 процентную гибель. Как узнать, что птица заболела, и что предпринять в данной ситуации мы попросили рассказать ведущего ветеринарного врача ГБУ «Мишкинская районная ветеринарная станция РБ» Ю. Яндуганова.