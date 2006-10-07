В Мишкино пройдет празднование Дня славянской письменности

Ансамбль «Ручейки», работники Дворца культуры, центр «Мишкан» приняли учас ...

В селе Николо-Березовка состоялся республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний». По доброй традиции, проводится он накануне Дня славянской письменности и культуры, который неразрывно связан с церковным прославлением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ставших родоначальниками православного просвещения. На празднике Николы Вешнего собираются не только православные, но и представители других конфессий из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Пермского края.