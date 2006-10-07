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    В Мишкино пройдет празднование Дня славянской письменности

    slavin Вчера, 10:27106Общество, Культура
    В Мишкино пройдет празднование Дня славянской письменности
    Ежегодно мы празднуем День славянской письменности и культуры, вспоминаем создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. В России праздник был возрождён в 1985 году и отмечается ежегодно 24 мая. В 1991 году празднику был присвоен статус государственного.

    В республике проходят мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Фольклорный коллектив «Ручейки» Малонакаряковского СДК принял участие в республиканском фольклорном празднике «Никола Вешний», который состоялся 20 мая в селе Николо-Березовка Краснокамского района.

    В селе Мишкино 24 мая в 15.00 на площади РДК состоится праздник. Приглашаем всех жителей и гостей села Мишкино принять участие.
    Т. Коледина, председатель Совета отделения РОО «Собор русских Башкортостана» МР Мишкинский район РБ
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