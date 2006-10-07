Бесплатными путевками могут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей — через отдел опеки и попечительства при администрации муниципального района Мишкинский район. По вопросам получения путевок обращаться по телефонам: 2-10-83, 8-937-47-91-611.
В Мишкинском районе работает «Горячая линия» по летнему отдыху детей
Бесплатными путевками могут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей — через отдел опеки и попечительства при администрации муниципального района Мишкинский район. По вопросам получения путевок обращаться по телефонам: 2-10-83, 8-937-47-91-611.
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