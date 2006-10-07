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    В Мишкинском районе работает «Горячая линия» по летнему отдыху детей

    slavin Вчера, 10:28261Общество, Образование
    В Мишкинском районе работает «Горячая линия» по летнему отдыху детей
    В этом году на территории района в летний период будут работать 24 центра дневного пребывания при образовательных учреждениях и спортивно-оздоровительный лагерь «Старт».

    Бесплатными путевками могут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей — через отдел опеки и попечительства при администрации муниципального района Мишкинский район. По вопросам получения путевок обращаться по телефонам: 2-10-83, 8-937-47-91-611.
    А. Килинбаева
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