В Мишкинском районе работает «Горячая линия» по летнему отдыху детей

В Мишкинском районе ведется работа по подготовке к летнему отдыху детей

На дворе зима, за нею придёт весна и незаметно наступит лето. А лето, как все знаете, это пора долгожданных каникул и отпусков. И мы, родители, задаёмся вопросом, как же правильно организовать отдых детей, чтобы они и здоровье поправили, и отдохнули? Об организации детского отдыха в 2013 году нам рассказывает инспектор отдела образования МР Мишкинский район В. А. Абукаева.