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    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    slavin Вчера, 10:30453Общество
    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл
    Ведущие пчеловоды Республики Марий Эл посетили пасеку знаменитого пчеловода Вениамина Зайниева в деревне Курманаево

    …Большая пасека супругов Зайниевых в прошлое воскресенье «гудела», как пчелиный рой. Гости, специально приехали в наш район из Республики Марий Эл, чтобы перенять опыт у Вениамина Николаевича.

    Делегация приступила к работе с шести утра. Они с упоением слушали пчеловода, боясь пропустить каждое сказанное им слово, и наперебой задавали ему вопросы. Вениамин Зайниев рассказал о всех тонкостях ведения практического пчеловодства, выведения маточного поголовья, производимой продукции пчеловодства, удивил гостей своими изобретениями. На дегустацию были представлены мед, маточное молочко, трутневый гомогенат, прополис. По мнению опытного пчеловода, самый ценный продукт пчеловодства — это маточное молочко, которое по лечебной ценности превосходит легендарный женьшень и является отличным природным энергетиком.

    Его большая пасека представляет собой лечебно-профилактический санаторий. Много различных построек и каждая имеет свое предназначение.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

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    Алена ГРИГОРЬЕВА

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл

    Пасеку знаменитого пчеловода из Мишкинского района посетили пчеловоды из Марий Эл
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