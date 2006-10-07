Главврачам и их замам предлагают установить возрастной ценз

Положительный отзыв на инициативу уже направило правительство, предложив распространить это правило на руководителей всех федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий вне зависимости от их сферы деятельности. Если законопроект будет принят, главы крупнейших российских медцентров могут перейти на другую работу, «подходящую по квалификации», отмечают эксперты.Для медработников, достигших предельного возраста на момент вступления закона в силу, предусмотрен переходный период. Их трудовые договоры будут действовать до окончания указанного в них срока, но не более трех лет.Однако, как указали в кабинете министров, перед принятием законопроекта стоит дополнительно продумать вопрос с ограничением срока полномочий для заместителей. В случае их одновременного истечения с руководителем учреждения организация может остаться без руководящих кадров, отмечается в отзыве. В правительстве предлагают исключить это положение из проекта.Первое чтение законопроекта намечено на июнь. В окончательном чтении он может быть принят уже в осеннюю сессию.