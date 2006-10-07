Министр образования РБ Гульназ Шафикова поздравила выпускников с Последним звонком

«Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!Поздравляю вас с важным, замечательным, торжественным, в то же время немного печальным днем - вы заканчиваете школу и вступаете во взрослую жизнь. Поздравляю вас!Быстро пролетела замечательная школьная пора, оставив позади массу впечатлений. Уверена, что несмотря ни на что, вы всегда будете вспоминать родную школу, верных друзей, любимых учителей и наставников. Все эти годы они были рядом с вами, помогали мудрым советом, искренне радовались вашим достижениям, учили быть честными и порядочными людьми. Спасибо им за доброту и терпение, за неравнодушие!Дорогие выпускники! Впереди – ответственные экзамены и вся жизнь. Как вы распорядитесь ею, зависит только от вас. Вам дан прекрасный старт в будущее. Перед вами открыты все пути. Стремитесь достичь высоких вершин, будьте смелыми, проявляйте свои таланты. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей республики, нашей страны.Желаю вам хорошей сдачи выпускных экзаменов. Творите и дерзайте во благо и процветания родного Башкортостана. Верьте в себя, усердно трудитесь над поставленными задачами, не унывайте, сталкиваясь с трудностями - и все у вас получится! С праздником!».