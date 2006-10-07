В Мишкинском районе чествовали юбиляров супружеской жизни

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Супруги Фаизовы

Венера АГЛЯМОВА

Разве что нет белого платья, фаты, строгого черного костюма. Это и понятно. Ведь перед нами не молодожены, а пары, отмечающие золотую и бриллиантовую свадьбы.Супруги Даким Нурлыгаянович и Рафида Мазитовна Аслямовы этим летом отмечают 50-летие совместной жизни. Оба родились в деревне Татарбаево, а вот брак зарегистрировали в Челябинске, где работали. Вырастили супруги троих детей. На сегодняшний день помогают растить внуков.