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    В Мишкинском районе чествовали юбиляров супружеской жизни

    slavin Сегодня, 09:37152Общество
    В Мишкинском районе чествовали юбиляров супружеской жизни



    супруги Аслямовы Фото: И. ЯХИНА.
    Все так, как на настоящей свадьбе — первый супружеский вальс, цветы, свидетельство о браке, закрепленное подписями супругов, слова поздравления от родных и близких…

    Разве что нет белого платья, фаты, строгого черного костюма. Это и понятно. Ведь перед нами не молодожены, а пары, отмечающие золотую и бриллиантовую свадьбы.

    Супруги Даким Нурлыгаянович и Рафида Мазитовна Аслямовы этим летом отмечают 50-летие совместной жизни. Оба родились в деревне Татарбаево, а вот брак зарегистрировали в Челябинске, где работали. Вырастили супруги троих детей. На сегодняшний день помогают растить внуков.
    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

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    В Мишкинском районе чествовали юбиляров супружеской жизни

    Супруги Фаизовы

    Венера АГЛЯМОВА
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