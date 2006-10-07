Подписка на районку продолжается, уже есть первые победители розыгрыша призов

Среди подписчиков газет «Дружба» и «Келшымаш» на второе полугодие 2017 года определились победители розыгрышей призов.



Ими стали И. Саликова (д. Большесухоязово), В. Аптыкаева (д. Баймурзино), М. Кайниева (д. Измарино), С. Калиев (д. Новокильметово), А. Кильдиярова (д. Староваськино), М. Казаков (д. Новотроицкое), Г. Зарипов (д. Малонакаряково), Л. Кильдиярова (д.Елышево), Т. Нагаева (д. Большие Шады). Очередные розыгрыши призов пройдут в почтовых отделениях деревень Кайраково (10.00), Чебыково (10.30), Ленинское (11.00), Ирсаево (12.00), Иштыбаево (13.00) — 26 мая, Акбулатово (10.00), Камеево (11.00), Урьяды (12.00), Янагушево (12.30) — 31 мая, села Мишкино — 29 мая. Среди подписчиков на альтернативную подписку розыгрыш будет проведен 29 мая в редакции газеты.



Поздравляем победителей! Напоминаем, что марафон «Подпишись на родное издание» продолжается. Приглашаем подписчиков наших газет принять активное участие в розыгрыше.

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