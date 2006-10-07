26 мая предприниматели Мишкинского района отмечают свой профессиональный праздник

Накануне Дня российского предпринимательства мы беседовали с начальником отдела экономики администрации района Сергеем Нуриевым. Сергей Андреевич рассказал о деятельности местных предпринимателей, актуальных проблемах, стоящих перед предпринимательством, опыте их решения, мерах, принимаемых для привлечения инвестиций в район.
— На сегодняшний день в Мишкинском районе насчитывается 342 хозяйствующих субъекта малого и среднего предпринимательства, 211 из которых индивидуальные предприниматели, 77 крестьянских фермерских хозяйств, 47 микропредприятий, 7 малых предприятий, задействованных во всех видах экономической деятельности.
Среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесе муниципального района составляет 673 человека, или 31% от численности занятых в экономике района.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ составляет 29% в общем объеме по муниципальному району. В 2016 году доля СМП в формировании бюджета составила 20%.
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Фирдаус Кадикова
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