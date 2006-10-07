Всего на конкурс съехались 40 педагогов дополнительного образования детей — победители муниципальных этапов конкурса городов и районов Республики Башкортостан. Состязания проходили по номинациям: «Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная», «Туристско-краеведческая», «Физкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая».
Педагог из Мишкинского района стала финалисткой республиканского конкурса профессионального мастерства
Всего на конкурс съехались 40 педагогов дополнительного образования детей — победители муниципальных этапов конкурса городов и районов Республики Башкортостан. Состязания проходили по номинациям: «Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная», «Туристско-краеведческая», «Физкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая».
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