Педагог из Мишкинского района стала финалисткой республиканского конкурса профессионального мастерства

Методист Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Путник» Ульяна Неб ...

Окончив Бирскую государственную социально-педагогическую академию, Ульяна осталась жить и работать в селе Мишкино. В системе дополнительного образования — с 2006 года. Устроившись педагогом в Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Путник», поняла, что здесь структура преподавания совсем иная по сравнению со школой.