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    Юные математики школы № 2 села Мишкино стали призерами полиолимпиады

    slavin Сегодня, 09:5460Общество, Образование
    Юные математики школы № 2 села Мишкино стали призерами полиолимпиады
    28 обучающихся 5–6 классов участвовали в республиканской полиолимпиаде «Орбита», проводимой Министерством образования РБ.

    Были организованы 27 пунктов проведения, для нашей зоны была определена школа № 1 города Бирска. Такие мероприятия не только выявляют одаренных и творчески мыслящих школьников, но и создают равные условия для продвижения и поощрения интеллектуально одаренных учащихся как городских, так и сельских, независимо от места их проживания.

    Полиолимпиада «Орбита» проводится ежегодно по следующим предметам: логика и математика (по 30 задач), русский, башкирский, английский языки и естествознание (по 10 заданий), всего 100 вопросов. Из 4809 участников дипломов Министерства образования РБ удостоились 338 обучающихся, выполнивших больше 50 заданий.
    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

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    Л. Дигитаева, учитель математики школы № 2
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