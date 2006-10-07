Юные математики школы № 2 села Мишкино стали призерами полиолимпиады

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Л. Дигитаева, учитель математики школы № 2

Были организованы 27 пунктов проведения, для нашей зоны была определена школа № 1 города Бирска. Такие мероприятия не только выявляют одаренных и творчески мыслящих школьников, но и создают равные условия для продвижения и поощрения интеллектуально одаренных учащихся как городских, так и сельских, независимо от места их проживания.Полиолимпиада «Орбита» проводится ежегодно по следующим предметам: логика и математика (по 30 задач), русский, башкирский, английский языки и естествознание (по 10 заданий), всего 100 вопросов. Из 4809 участников дипломов Министерства образования РБ удостоились 338 обучающихся, выполнивших больше 50 заданий.