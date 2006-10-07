Студент Мишкинского агроколледжа принял участие в республиканской олимпиаде профессионального мастерства

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В. Алтынбаев, старший мастер

В ней приняли участие 45 обучающихся из 7 городов и 38 районов РБ. Право поднять флаг было предоставлено победителям республиканской олимпиады прошлого года — студентам Мишкинского агропромышленного колледжа.Нелегкая задача была поставлена перед конкурсантами. Олимпиада включала выполнение двух теоретических и двух практических заданий, соответствующих Федеральному государственному стандарту среднего профессионального образования.