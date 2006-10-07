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    Студент Мишкинского агроколледжа принял участие в республиканской олимпиаде профессионального мастерства

    slavin Сегодня, 09:5758Общество, Образование
    Студент Мишкинского агроколледжа принял участие в республиканской олимпиаде профессионального мастерства
    18–19 мая на базе ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж в селе Толбазы прошел II этап республиканской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

    В ней приняли участие 45 обучающихся из 7 городов и 38 районов РБ. Право поднять флаг было предоставлено победителям республиканской олимпиады прошлого года — студентам Мишкинского агропромышленного колледжа.

    Нелегкая задача была поставлена перед конкурсантами. Олимпиада включала выполнение двух теоретических и двух практических заданий, соответствующих Федеральному государственному стандарту среднего профессионального образования.
    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    В. Алтынбаев, старший мастер
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    Метки: агроколледж

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