Студент Мишкинского агроколледжа принял участие в республиканской олимпиаде профессионального мастерства

18–19 мая на базе ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж в селе Толбазы прошел II этап республиканской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
В ней приняли участие 45 обучающихся из 7 городов и 38 районов РБ. Право поднять флаг было предоставлено победителям республиканской олимпиады прошлого года — студентам Мишкинского агропромышленного колледжа.
Нелегкая задача была поставлена перед конкурсантами. Олимпиада включала выполнение двух теоретических и двух практических заданий, соответствующих Федеральному государственному стандарту среднего профессионального образования.
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В. Алтынбаев, старший мастер
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