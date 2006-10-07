27 мая работники библиотек Мишкинского района отметили свой профессиональный праздник

— В настоящее время в ЦБС насчитывается 30 библиотек: Центральная, Детская модельная, Краеведческая и 27 сельских библиотек — филиалов. Совокупный фонд всей библиотечной системы составляет более 465 000 экземпляров книг. Фонд, несмотря на финансовые трудности комплектования, растет. Огромную помощь в решении этой проблемы оказывает население района. Так, в объявленной районной акции «Подари книгу библиотеке» приняли участие более 100 человек, библиотекам района было подарено 1500 экземпляров книг. Активное участие в акции принимают и наши дети. Так, «Молодой гвардией» под руководством О. Биктубаевой для библиотек было собрано 148 книг. Я думаю, это не предел!

— Конечно, мы не живем на каком-то отдельном острове, и то, что происходит в нашей стране, касается и конкретно нас. Да, статистика показывает, что несколько спал интерес у подростков к бумажной книге. Однако, этот интерес не пропал у малышей дошкольного и младшего школьного возраста. Придите в Детскую библиотеку: с утра здесь детвора стоит в очереди, чтобы поменять книгу, играет в настольные игры. Ну, а для подростков нужен совершенно другой формат книги. И здесь биб- лиотека для них привлекательна: постоянно в течение дня сидят группки ребят со своими смартфонами и айфонами. Теперь все, у кого есть мобильный телефон или ноутбук, придя в центральную библиотеку, смогут не только взять книгу, полистать журналы и газеты, но и бесплатно подключиться к интернету в зоне действия сети Wi-Fi. Здесь можно отправлять и получать электронную почту, общаться на форуме, в социальных сетях, быть в курсе последних событий, находить нужную информацию по любой теме и просто путешествовать по Интернету, сидя за столиком в читальном зале или в фойе библиотеки. Можно скачать музыку и видео там, где уютно и удобно и когда вам это нужно! Для молодежи нужны новые форматы. Сейчас очень модно зонирование библиотечного пространства. Мы пытаемся для нашей молодежи создать комфортные зоны.

Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

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Фирдаус Кадикова