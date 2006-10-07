В школах Мишкинского района прозвенел последний звонок

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Фирдаус Кадикова

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Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

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Венера АГЛЯМОВА

25 мая стало одним из самых волнительных дней в жизни для одиннадцатиклассников Большесухоязовской школы. Одно из активных и творчески работающих образовательных учреждений района в этом году готовится выпустить семь обучающихся, среди которых два кандидата на медали — Юлия Ибашева, Надежда Саликова, победительница и призер всевозможных региональных вокальных конкурсов Дарья Апсаликова, члены сборной школы по волейболу и баскетболу Максим Зайниев, Валерий Никитин, Марсель Алынбеков, Николай Игнаев.Торжественную линейку по случаю празднования Последнего звонка открыла директор школы Ирина Карпова, которая обратилась к выпускникам со словами поздравления и добрыми пожеланиями.Прозвучал последний звонок и для 18 выпускников школы № 2 райцентра. Вместе со своей «классной мамой» Венерой Айгишевой они стали желанными гостями праздника. В этот радостный и волнительный день в их адрес прозвучали самые теплые слова поздравления.Открыл торжества директор школы Салават Мустафин. Он пожелал своим выпускникам быть в жизни счастливыми, успешными, честными, добиваться на жизненном пути всех поставленных благих целей и задач.К словам поздравлений присоединились представитель администрации района, помощник главы администрации по мобилизационной подготовке Ильгиз Шакуров, представитель отдела образования, методист ДДЮТ и Э «Путник» Ульяна Небогатикова, ветеран педагогического труда, первый учитель выпускников Александра Игинашева, классная руководительница Венера Айгишева. От имени родителей слова искренней благодарности в адрес учителей произнесла Роза Михайлова.