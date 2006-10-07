Флаг, герб и гимн Мишкинского района

Флаг Мишкинского района

На красном поле золотой восстающий медведь, держащий на поднятых в разные стороны передних лапах серебряный кушак в виде арки, обремененный червлеными, обращенными друг к другу, цветами на стеблях, выполненных в стиле марийского орнамента, сопровожденный по сторонам вверху тремя (с каждой стороны) летящими к нему золотыми пчелами (одна над другой).Основой композиции герба Мишкинского района послужили название района, его исторические, географические и социально-экономические особенности.Фигура медведя – образ хозяина земли. Медведь изображен уверенным, энергичным и является символом народа, занятого мирным созидательным трудом. Поднятые лапы и серебряный кушак в форме ворот – это открытость, гостеприимство, добродушие мишкинцев. Красный цвет фона обозначает цвет огня, солнца, дающих жизнь всему живому на земле. Золотые пчелы – символ трудолюбия, самоотверженности, организованность, коллективизм, умения находить согласие.Золотой цвет элементов герба – это уважение, богатство и олицетворяет народ Мишкинского района: труженика, земледельца.Серебряный цвет – благородство, чистота помыслов, намерений, миролюбие, сотрудничество народов, проживающих в районе.(с марийского перевели Г. Пирогов и А. Николаев)Немало мной пройдено,И счастлив я вроде бы,Но сердцем я к родинеК Инаку стремлюсь.Припев:Мишкан – мое небо,Мишкан – мое поле,Мишкан – моя песня,Жизнь моя.Места тут родимыеИ неповторимые,Как нити незримыеСюда нас ведут.ПрипевИ сердце неровноеТой песней взволновано.Душа очарованаНавеки тобой.Припев