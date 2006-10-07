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    Флаг, герб и гимн Мишкинского района

    slavin Вчера, 09:38174Общество
    Флаг, герб и гимн Мишкинского района
    Что обозначает красный цвет фона на гербе и флаге Мишкинского района и почему на них изображен медведь.

    Геральдическое описание символики герба:
    На красном поле золотой восстающий медведь, держащий на поднятых в разные стороны передних лапах серебряный кушак в виде арки, обремененный червлеными, обращенными друг к другу, цветами на стеблях, выполненных в стиле марийского орнамента, сопровожденный по сторонам вверху тремя (с каждой стороны) летящими к нему золотыми пчелами (одна над другой).

    Основой композиции герба Мишкинского района послужили название района, его исторические, географические и социально-экономические особенности.

    Фигура медведя – образ хозяина земли. Медведь изображен уверенным, энергичным и является символом народа, занятого мирным созидательным трудом. Поднятые лапы и серебряный кушак в форме ворот – это открытость, гостеприимство, добродушие мишкинцев. Красный цвет фона обозначает цвет огня, солнца, дающих жизнь всему живому на земле. Золотые пчелы – символ трудолюбия, самоотверженности, организованность, коллективизм, умения находить согласие.

    Золотой цвет элементов герба – это уважение, богатство и олицетворяет народ Мишкинского района: труженика, земледельца.

    Серебряный цвет – благородство, чистота помыслов, намерений, миролюбие, сотрудничество народов, проживающих в районе.

    Флаг Мишкинского района

    Флаг, герб и гимн Мишкинского района


    Гимн Мишкинского района

    Мишкино
    (с марийского перевели Г. Пирогов и А. Николаев)

    Немало мной пройдено,
    И счастлив я вроде бы,
    Но сердцем я к родине
    К Инаку стремлюсь.

    Припев:
    Мишкан – мое небо,
    Мишкан – мое поле,
    Мишкан – моя песня,
    Жизнь моя.

    Места тут родимые
    И неповторимые,
    Как нити незримые
    Сюда нас ведут.

    Припев

    И сердце неровное
    Той песней взволновано.
    Душа очарована
    Навеки тобой.

    Припев
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