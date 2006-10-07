В Башкирии стартуют Дни марийской культуры

Как сообщает портал Культурный мир Башкортостана, мероприятия начнутся в Бирском филиале Башкирского государственного университета, где пройдет научно-практическая конференция «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива».В ней примут участие известные ученые, представители марийских общественных организаций, студенты вузов республик Башкортостан и Марий Эл, а также сотрудники учреждений культуры и искусства.2 июня в Калтасинском районе республики пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс народного танца восточных мари «Ший Кандра», участниками которого станут творческие коллективы и сольные исполнители башкирской и марийской республик.В рамках фестиваля также состоятся выставки прикладного искусства и книжной продукции, мастер-классы по традиционным ремеслам марийского народа и ярмарки изделий мастеров-умельцев.Кроме того, для посетителей мероприятия пройдут праздничные концерты мастеров искусств «Эрвел мланде» и этнодискотека «Калтаса кундем».