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    В Башкирии стартуют Дни марийской культуры

    slavin Сегодня, 12:0528Общество, Культура
    В Башкирии стартуют Дни марийской культуры
    С 1 по 2 июня 2017 года в республике пройдут Дни марийской культуры, посвященные 100-летию I Съезда марийского народа.

    Как сообщает портал Культурный мир Башкортостана, мероприятия начнутся в Бирском филиале Башкирского государственного университета, где пройдет научно-практическая конференция «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива».

    В ней примут участие известные ученые, представители марийских общественных организаций, студенты вузов республик Башкортостан и Марий Эл, а также сотрудники учреждений культуры и искусства.

    2 июня в Калтасинском районе республики пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс народного танца восточных мари «Ший Кандра», участниками которого станут творческие коллективы и сольные исполнители башкирской и марийской республик.

    В рамках фестиваля также состоятся выставки прикладного искусства и книжной продукции, мастер-классы по традиционным ремеслам марийского народа и ярмарки изделий мастеров-умельцев.

    Кроме того, для посетителей мероприятия пройдут праздничные концерты мастеров искусств «Эрвел мланде» и этнодискотека «Калтаса кундем».
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